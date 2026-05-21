Page urge al Gobierno a cumplir la sentencias tras "ganar" C-LM "la más importante batalla en materia de agua"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha urgido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir las sentencias tras "ganar" la Comunidad Autónoma --ha subrayado-- "la más importante batalla en materia de agua".

Así ha reaccionado García-Page después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo aprobada por real decreto 35/2023.

"Me siento enormemente contento y orgulloso de esta tierra que defiende sus planteamientos a ultranza. Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales", ha enfatizado García-Page desde Valdepeñas.

Desde la Ciudad del Vino, ha subrayado el presidente socialista que su gobierno va a defender "con la misma fuerza y sensatez" los intereses del Alto Guadiana, del Júcar, del Segura y de todas las cuencas hidrográficas.

Finalmente, ha dicho que su gobierno se siente "orgulloso" de esa batalla. "Es casi acomplejante tener que estar años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan", por lo que ha exigido al Gobierno, "ya después de la última batalla", que "por favor" cumplan con las sentencias de los tribunales.

INFRAESTRUCTURAS

De otro lado, y en materia de infraestructuras, García-Page, ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha "defiende lo suyo" y "lo hace de manera coherente al conjunto de España".

De este modo, ha exigido al Gobierno central que "cumpla" con la conexión ferroviaria que estaba prevista con Jaén, que afecta a Valdepeñas, a Manzanares y a Alcázar de San Juan, y que, además, incorpore en la planificación la integración de Tomelloso y Argamasilla de Alba.

"Son reivindicaciones en las que no vamos a parar, en las que vamos a estar gobierne quién gobierne. Hoy es el PSOE, o Puigdemont, no lo sé, y mañana el que venga", ha advertido García-Page, quien ha dicho que a su Gobierno no le van "a mover". "Nuestro partido es Castilla-La Mancha", ha sentenciado.