Page usa un minuto en replicar a Vox: "Alguien que nos llama banda criminal no merece que gaste mucho más tiempo"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región, en las Cortes de Castilla-La Mancha. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha empleado exclusivamente poco más de un minuto en su réplica al Grupo Parlamentario Vox durante el Debate sobre el Estado de la Región, rechazando usar igualmente su contrarréplica.

"Alguien que ofende la dignidad de este presidente y de todo el equipo y que nos llama banda criminal, no merece que yo gaste mucho más tiempo en intentar convencerlo", ha manifestado el presidente regional, para justificar el tiempo empleado, después de que el portavoz de Vox, David Moreno, haya calificado con esos términos a los socialistas.

García-Page, que ha señalado que "podría debatir" con Moreno porque "a diferencia de lo que han hecho otros", les ha estado escuchando "todo el tiempo, con respeto", ha comenzado su intervención criticando que lo que Vox añora, "regresar al orden y a la seguridad que había antes del bipartidismo", es "la dictadura".

Dicho esto, y aunque el responsable autonómico ha asegurado que podría contestarle "a muchas de las falsedades y varias de las cosas que se han dicho en relación con los incumplimientos" en los que, a juicio de Vox, ha incurrido el Gobierno regional, se ha limitado a contestar con una única argumentación.

"Me va a valer decirle simplemente que usted para hablar de estas cosas y de cumplir compromisos tendría que reiterar aquí las disculpas, pedir disculpas por haber presentado en el programa municipal de Talavera, que Talavera iba a contar con más líneas de metro, simplemente porque por gandulería copiaron los programas de las grandes ciudades", ha espetado García-Page al portavoz de Vox.