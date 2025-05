Page valora que el 75% de las empresas con capital extranjero que han llegado a C-LM tienen hoy proyectos de reinversión

NOBLEJAS (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado este miércoles que el 75 por ciento de las empresas de capital extranjero que han llegado a la Comunidad Autónoma y siguen llegando tienen actualmente proyectos de reinversión.

"Están a gusto aquí. Saben que aquí hay previsibilidad", ha comentado García-Page durante la inauguración de la nueva plataforma logística de Ontime en Noblejas (Toledo), donde ha destacado que la región encabeza el ranking de confianza empresarial "desde hace mucho tiempo".

Ha reseñado que las empresas de aquí "están reinvirtiendo, creciendo, expandiéndose" también, pero ha significado el hecho de las que llegan con capital extranjero, que siguen invirtiendo porque "aquí realmente hay un clima importante que se traduce en muchas inversiones".

De Ontime ha significado que "se le venía con capacidad, energía e ideas claras por las que merecía muchísimo la pena apostar" desde el principio, asegurando que esta empresa "es un orgullo" y más en un sector como el de la logística que "es incluso un punto de esperanza" y que está abanderando el país y aumentando en Castilla-La Mancha.

"La logística no son solo naves, es empleo, y significa casi un sector estratégico para todo", ha considerado García-Page, quien también se ha referido a los problemas de agua y electricidad de todo crecimiento, añadiendo que aquí "nunca va a faltar agua para la industria, la economía y la población" y que la región está "empujando" en la dirección de que haya soluciones eléctricas que quiten las limitaciones actuales en la red.

LA LOGÍSTICA "ES EMPLEO"

"La logística no son solo naves, es empleo, y significa casi un sector estratégico para todo", ha considerado García-Page.

Previamente, el consejero delegado de Ontime, Carlos Moreno, ha confiado en que el proyecto "va a ser un éxito", agradciendo el trabajo, el esfuerzo y el tesón a todos los implicados, aseverando que Ontime, con esta gran nave de frío, marca un hito, mirando al futuro y a lo que supondrá su conexión con las de otras regionales, las islas y Portugal.

Moreno, que ha dedicado "esta gran nevera" a su mujer al inicio de su intervención, ha pedido no denostar el capital, pues sin él no sale nada adelante, y ha valorado la sostenibilidad no solo económica sino también social y medioambiental de la compañía.

El responsable de Instalaciones de Ontime, Antonio Zafra, ha indicado que del centro --realizado en colaboración con Dunas Capital Real Estate y que contará con 51.000 metros cuadrados de superficie-- se sienten "especialmente orgullosos", mientras que el director general de Dunas Real Estate, Miguel López, ha anunciado que "en breve" se anunciarán algunas de las empresas que van a trabajar aquí.

"EL MEJOR FUTURO" PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES

El alcalde, Agustín Jiménez, de su lado, ha señalado que con acciones como esta "estamos construyendo región, por y para el ciudadano", y sobre un territorio agrícola "estamos construyendo el mejor futuro para las generaciones venideras de castellanomanchegos".

El adjunto al consejero delegado, director RRII y Comunicación de Ontime, Ángel González, ha iniciado el acto con sus palabras valorando que este proyecto hoy materializado refleja "esfuerzo, visión y compromiso", y agradeciendo al alcalde de la localidad "el apoyo decidido" que le dio al mismo "desde el primer día",

Al acto han asistido el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; y el delegado provincial de la Junta, Álvaro Gutiérrez, entre otros.

La nueva plataforma logística estará equipada por cámaras de almacenamiento de frío negativo y positivo que suman 25.000 metros cuadrados, áreas de seco para alimentación y otros productos.

La parcela se configura dejando espacio para una futura ampliación del edificio logístico, de unos 15.000 metros adicionales adicionales, y se ubica estratégicamente a 50 kilómetros de Madrid capital, en el cruce de los ejes A-4, A-40 y AP-36.