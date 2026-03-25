Page ve un "espectáculo" el plante de Sumar en el Consejo de Ministros: "El gato al agua se lo ha llevado Moncloa"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Talavera. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tildado de "espectáculo" que los ministros de Sumar se negaran a entrar en el Consejo de Ministros el pasado viernes para forzar una negociación in extremis que se saldó con el acuerdo de aprobar dos decretos anticrisis por la guerra en Irán, uno de ellos con la prórroga de los contratos de alquiler. "Realmente el gato al agua se lo ha llevado Moncloa", ha apostillado García-Page desde Barcelona.

El jefe del Ejecutivo regional, que ha asistido a la feria de alimentación Alimentaria, ha comentado, preguntado por los medios, que no ha terminado de saber exactamente "el escenario ni la representación que significó esa entrada o no entrada". "Que yo sepa los decretos no se improvisan", ha advertido García-Page.

"A mi me llama muchísimo la atención que en dos horas redactaran un decreto para presentarlo al Consejo de Ministros porque se habían plantado", ha dudado García-Page, a quien le "da la impresión" de que el decreto estaba "muy preparado". "Otra cosa distinta --ha señalado-- es que cada uno fabrica los relatos que necesita para poder apoyar las cosas".

"La verdad", ha apuntado, es que el decreto que le interesaba a Moncloa va a salir este jueves y el que no llevaba en primera instancia se va a dilatar dos meses y "seguramente encallará".

No es "un espectáculo edificante" para García-Page que en un Gobierno "una parte vete a la otra o literalmente monte el espectáculo". "Lo que pasa en el seno del Consejo de Ministros debe ser una cosa discreta. De hecho, se jura guardar secreto de las deliberaciones del Consejo. De manera que yo no soy muy partidario de ningún tipo de representación", ha abundado el dirigente socialista.

Ha recordado que el decreto de Sumar "ya se rechazó cuando iba mezclado con otras medidas". "Ojalá y salga adelante, yo no lo discuto, pero me da la impresión de que realmente el gato al agua se lo ha llevado Moncloa", ha enfatizado.

PRESUPUESTOS GENERALES

Sobre el hecho de que el Gobierno siga sin presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2026, el presidente castellanomanchego ha asegurado que él a estas alturas es "totalmente escéptico" de "los anuncios de los anuncios". "Hay cosas que han anunciado 500 veces".

"El presupuesto tiene que presentarse y además no es una opción" y lo que "no tiene un pase", ha afeado, es que "no se hayan llegado siquiera a presentar". "Los españoles necesitan saber cuál es la radiografía y la apuesta política del gobierno de turno. Saberla, independientemente de que luego tenga apoyo parlamentario".