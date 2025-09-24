Page ve "estrambótica" la decisión de Peinado de juzgar a Begoña Gómez con jurado popular y cree que no prosperará

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera "estrambótica" la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un presunto delito de malversación.

Preguntado al respecto tras inaugurar en Toledo el Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior 'Foro Exporta', el presidente castellanomanchego ha asegurado respetar la labor judicial, pero personalmente le resulta "estrambótico" muchas de las cosas que están pasando.

Opina que los supuestos que se están enjuiciando e investigando en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, "no se ajustan a priori a lo que sería un juicio de jurado popular", al tiempo que advierte de que al plantear eso, "muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal".

Una decisión del juez que a García-Page le ha sorprendido, le ha resultado extraña y eso que él --ha recordado-- es abogado de formación. Ha sido en este punto donde el presidente castellanomanchego ha manifestado que no cree que prospere esa iniciativa del jurado popular porque "cuando la persona a la que se quiere enjuiciar tiene una alta relevancia política es inevitable que haya una mezcla de juicio político", algo que "no es lo saludable".

"Me da la impresión de que la figura del juzgado popular está pensada en nuestro procedimiento para otros supuestos", ha advertido el presidente socialista, quien ha subrayado que no sabe cuáles son los motivos del juez para tomar esta decisión, pero, a su juicio, se traduce "en un aroma más a juicio político que a juicio legal".

De otro lado, García-Page ha apuntado que él no va a caer en ningún momento en acusar de un delito a un juez, ya que presume que los jueces, por definición, y no solo los jueces, sino el sistema de recursos posteriores o el sistema de revisión de las sentencias, "es un sistema solvente en España".

"Tenemos un buen sistema judicial", ha defendido el presidente regional, quien ha subrayado que "se está atacando a los jueces simplemente porque los enjuiciados son políticos". "Yo no veo a los políticos, ni los ministros, ni los jefes de oposición atacar a los jueces cuando se está enjuiciando a un fontanero o a un periodista".

"Los políticos están sometidos al imperio de la ley, igual que el resto de los ciudadanos. De manera que no tienen que estar haciendo campaña contra los jueces cuando los enjuiciados son ellos", ha finalizado.