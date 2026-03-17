El Palacio del Infantado de Guadalajara abre una ventana a la China milenaria con su gran exposición del bronce

Inauguración de la exposición en el Palacio del Infantado. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Provincial de Guadalajara, situado en en el Palacio del Infantado, exhibe desde este martes 17 y hasta el próximo 15 de mayo, la exposición 'Las civilizaciones del bronce en el Suroeste de China', una muestra que recorre cerca de dos mil años de historia -entre el 1600 a.C. y el 220 d.C.- a través de 58 conjuntos arqueológicos procedentes de 14 instituciones del país asiático.

La exposición, de entrada gratuita y abierta hasta el 15 de mayo, permite al visitante conocer el desarrollo de las culturas del bronce en el suroeste de China, una de las cunas fundamentales de su civilización, con piezas vinculadas al poder, lo ritual y el ámbito funerario, así como la evolución hacia una cultura integrada.

El acto inaugural ha contado con la presencia del embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, quien ha destacado que la muestra supone "una oportunidad para profundizar en el conocimiento mutuo" y abrir nuevas vías de intercambio cultural, turístico y económico, además de avanzar su previsión de mantener próximos encuentros institucionales en Castilla-La Mancha.

En este contexto, el embajador ha avanzado su intención de mantener un encuentro el próximo mes de abril con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el objetivo de seguir profundizando en la cooperación institucional y promover nuevas iniciativas conjuntas en los ámbitos cultural, turístico y económico.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha subrayado que la exposición "permite viajar en el tiempo" y acerca al público "una parte muy valiosa del patrimonio cultural universal", en el marco de la apuesta del Gobierno regional por impulsar la red museística.

Asimismo, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha puesto en valor que la ciudad "se honra de acoger" una muestra de estas características, destacando su papel como punto de encuentro cultural y el vínculo histórico con China y aprovechando la coyuntura para hacer una referencia al patrimonio cultural de la ciudad, y en concreto, al Salón Chino del Palacio de La Cotilla.

De su lado, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha señalado que iniciativas como esta contribuyen a "fortalecer la comprensión entre pueblos" y ha valorado la cultura como herramienta para avanzar en la convivencia y la cooperación internacional. Ha cerrado el acto entregando al embajador un regalo muy vinculado con la tierra castellanomanchega, un libro de El Quijote.

Esta muestra se enmarca en un acuerdo de colaboración entre instituciones de Castilla-La Mancha y la República Popular China y constituye el inicio de futuras acciones conjuntas en materia cultural.