EL Palacio Multiusos de Guadalajara acoge este fin de semana el XIII Torneo de Gimnasia Rítmica Maite Nadal

GUADALAJARA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Multiusos de Guadalajara será el escenario este fin de semana, los días 27 y 28 de septiembre, del XIII Trofeo de Gimnasia Rítmica Maite Nadal, que este año bate todos sus récords con la participación de cerca de 1.000 deportistas y 60 clubes de nueve comunidades autónomas.

El evento, organizado con el impulso de Elena Acebrón y el Club Guadalajara de Gimnasia Rítmica, se consolida como una de las grandes citas nacionales de la disciplina.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha destacado la relevancia de este torneo durante su presentación en el Ayuntamiento. "No es un torneo más, es un torneo muy especial para nuestra ciudad. Lo que lo hace grande es su espíritu, su esfuerzo, su disciplina, todo lo que simboliza este torneo para las jóvenes deportistas", ha afirmado.

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de la competición a dos jornadas completas, una medida que responde al crecimiento del evento y a su papel estratégico como preparación para los campeonatos clasificatorios. "Ganamos deportivamente. Al poder dar mayor cabida a más participantes, vas viendo lo que hay en Canarias, lo que hay en Navarra, ves lo que hay en otras comunidades", ha explicado por su parte la directora del torneo, Elena Cebrón.

El evento contará además con un aliciente de primer nivel: la presencia de cuatro gimnastas internacionales del equipo nacional español --Alba Bautista, Daniela Picó, Alexandra Marcos y Marina Cortelles--, recientes campeonas europeas y medallistas mundiales, que participarán en la entrega de medallas.

Engonga ha subrayado la importancia de esta incorporación. "Va a ser un honor para nuestra ciudad el contar con estas cuatro representantes del equipo nacional, que lo hagan además en el torneo Maite Nadal".

Más allá de lo deportivo, el torneo mantiene su esencia como homenaje a Maite Nadal, pionera de la gimnasia rítmica en Guadalajara. Acebrón ha recalcado ese compromiso personal porque "entendemos que es una cita que se hace con mucho cariño no deportivamente para el club, sino para Maite".

La entrada será gratuita durante todo el fin de semana. El sábado, la competición se celebrará entre las 14.30 y las 22.00 horas; y el domingo, de 9.00 a 17.00 horas, con varias ceremonias de entrega de medallas repartidas a lo largo de ambas jornadas. El torneo podrá seguirse también en directo a través de YouTube.