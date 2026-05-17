Los Paradores de Almagro y Manzanares se incorporan a la red provincial de Puntos Violeta

Parador de Manazanares con la nueva señalización de Puntos Violeta. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CIUDAD REAL 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los Paradores de Almagro y Manzanares se han incorporado a la red provincial de Puntos Violeta, dentro del acuerdo impulsado entre el Ministerio de Igualdad y Paradores de Turismo de España para ampliar estos espacios de información, prevención y acompañamiento frente a la violencia machista.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha señalado que esta incorporación supone "abrir dos nuevas puertas seguras para las mujeres en la provincia".

"No hablamos de poner un cartel. Hablamos de sumar espacios preparados para informar, escuchar, orientar y acompañar cuando una mujer pueda necesitar ayuda", ha afirmado, tal y como ha trasladado la Subdelegación del Gobierno por nota de prensa.

Broceño ha subrayado además el valor estratégico y simbólico de ambos establecimientos: el Parador de Almagro, ligado al patrimonio, la cultura y el turismo, y el Parador de Manzanares, situado en un enclave clave de comunicación y tránsito.

En el acto ha participado también el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, cuya presencia ha servido para reforzar la implicación municipal en una iniciativa que busca fortalecer la prevención y la respuesta frente a la violencia machista desde el territorio.

Por su parte, el director de los Paradores de Almagro y Manzanares, Miguel Castro Gutiérrez, ha destacado el compromiso social de Paradores como empresa pública. "Paradores no es solo una red de alojamientos singulares; también es una empresa pública con vocación de servicio. Incorporarnos como Punto Violeta significa poner nuestros espacios, nuestros equipos y nuestra presencia en el territorio al servicio de una causa imprescindible: ayudar a que cualquier mujer que lo necesite encuentre información, apoyo y acompañamiento", ha afirmado en este sentido.

El subdelegado ha puesto en valor que los Paradores pasan a formar parte de una red provincial de Puntos Violeta cada vez más amplia y transversal.

Actualmente, estos espacios ya están presentes o en proceso de implantación en farmacias, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Subdelegación del Gobierno, la Oficina de Extranjería, bibliotecas municipales, la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, la Delegación de Economía y Hacienda, la Agencia Tributaria, Muface, STAS Ciudad Real, la Tesorería General de la Seguridad Social, el INSS y CCOO, y próximamente también en UGT Ciudad Real.

"Esta red demuestra una idea muy sencilla y muy poderosa: la ayuda tiene que estar cerca. Porque una mujer no siempre pide ayuda donde imaginamos. A veces la pide donde puede, donde se siente segura o donde encuentra a alguien que sabe escuchar sin juzgar", ha explicado Broceño.

INFORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y CONEXIÓN CON RECURSOS ESPECIALIZADOS

La puesta en marcha de estos nuevos Puntos Violeta incluye acciones de información y sensibilización dirigidas al personal, la entrega de materiales oficiales, la identificación visible de los espacios y la conexión con los recursos especializados de atención frente a la violencia machista.

Entre ellos se encuentran los Centros de la Mujer, los servicios sociales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros recursos públicos de protección y acompañamiento.

El objetivo es facilitar información, orientar ante posibles situaciones de riesgo y acompañar a las mujeres en los primeros pasos para acceder a recursos especializados.

"Un Punto Violeta no sustituye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni a los servicios sociales, ni a los Centros de la Mujer; los complementa, los acerca y ayuda a que ninguna mujer se sienta sola", ha señalado el subdelegado.

"DOS PUERTAS MÁS FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA"

David Broceño ha concluido remarcando que la lucha contra la violencia machista requiere recursos públicos, coordinación institucional e implicación social.

"Frente a la violencia machista necesitamos más Estado, más recursos y más coordinación, pero también más sociedad. Necesitamos espacios que sepan mirar, personas que sepan reaccionar y lugares donde una mujer pueda encontrar una primera respuesta", ha indicado.

El subdelegado ha finalizado con un mensaje dirigido a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia: "No estás sola. Tienes el 016, el WhatsApp 600 000 016, los servicios sociales, los Centros de la Mujer, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los recursos especializados y una red de Puntos Violeta cada vez más cercana".