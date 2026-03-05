Los 8 Paradores de C-LM se convertirán en puntos violeta para ayudar a las víctimas de la violencia de género

Archivo - El Parador de Sigüenza (Guadalajara). - PARADORES - Archivo
SIGÜENZA (GUADALAJARA), 5 (EUROPA PRESS)
Los ocho Paradores de Turismo situados en Castilla-La Mancha se convertirán "en próximas semanas" en puntos violeta, un instrumento para facilitar información sobre cómo detectar y actuar ante un caso de violencia machista, además de atender, apoyar y acompañar a las víctimas.
Así lo avanzado el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, que ha visitado este jueves la localidad de Sigüenza para asistir en el Parador a una jornada junto a la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Ha recordado Sabrido que el Ministerio de Igualdad y la empresa pública firmaron un protocolo de actuación para la puesta en marcha de esta iniciativa.
"Estamos muy contentos de que estos edificios tan nobles y tan importantes sean también puntos que sirvan para insistir en contra de la violencia machista", ha apostillado.