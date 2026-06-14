Parapléjicos y entidades de referencia hacen un llamamiento a evitar las zambullidas imprudentes este verano - JCCM

TOLEDO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la apertura generalizada de piscinas y del incremento de la actividad acuática en playas, ríos, embalses y pantanos, el Hospital Nacional de Parapléjicos, junto con la Federación Nacional de ASPAYM, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Cruz Roja Española y la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, vuelven a lanzar un mensaje de prudencia a la ciudadanía para prevenir lesiones medulares por una mala zambullida.

Las entidades subrayan que estos accidentes tienen consecuencias graves y que, en la inmensa mayoría de los casos, son evitables. Por ello, insisten en que la prevención, la información y la prudencia son las herramientas más eficaces para disfrutar del agua sin poner en riesgo la salud, ha informado la Junta en nota de prensa.

Bajo el lema 'Con cabeza sí, de cabeza no', un año más la campaña se difundirá especialmente a través de redes sociales con los hashtags #Zambullidas2026, #ConCabezaSí y #DeCabezaNo, para trasladar un mensaje directo a los bañistas: antes de lanzarse al agua hay que comprobar la profundidad, conocer el fondo y evitar conductas de riesgo.

UNA IMPRUDENCIA QUE PUEDE CAMBIAR UNA VIDA

Una zambullida en una zona poco profunda, rocosa o desconocida puede provocar un impacto de la cabeza contra el fondo. Este golpe puede dañar las vértebras cervicales y la médula espinal, con consecuencias muy graves para la persona afectada.

La zona cervical es especialmente vulnerable en este tipo de accidentes y las lesiones pueden causar una tetraplejia, lo que conlleva pérdida de la movilidad, alteraciones de la sensibilidad y una situación de dependencia que requiera cuidados y asistencia de por vida.

Las organizaciones participantes en esta campaña coinciden en que una zambullida imprudente puede cambiar la vida en segundos, y recuerdan que la época estival concentra buena parte de estas situaciones de riesgo por el aumento de actividades de ocio acuático.

TRES INGRESOS POR ZAMBULLIDA EN 2025

Según el último balance de actividad del Hospital Nacional de Parapléjicos, el pasado año se registraron tres ingresos por lesión medular provocada por zambullidas imprudentes y los tres casos correspondieron a varones de 18, 40 y 51 años de edad.

Los pacientes procedían de Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana y las lesiones se produjeron a nivel cervical, lo que implica una tetraplejia con afectación tanto de las extremidades superiores como inferiores.

"Estamos hablando de lesiones que cambian la vida de personas jóvenes, con secuelas funcionales muy severas, y lo más doloroso es que muchas se podrían haber evitado. Por eso, debemos actuar antes de que suceda: prevenir salva vidas y la mejor lesión medular es la que nunca pasa", afirma la directora del Hospital Nacional de Parapléjicos, la doctora Mónica Alcobendas.

LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA

Para la presidenta de ASPAYM, Mayte Gallego, "implicarnos en esta campaña es fundamental para prevenir más accidentes por zambullidas y lograr que las lesiones lleguen a cero, no ya un año, sino de manera sostenida en el tiempo".

La importancia de lanzarse con cabeza, y no de cabeza, con los brazos siempre por delante y conociendo, en la medida posible, la profundidad de la zona a la que nos vamos a tirar, "previene accidentes muy graves cuyas secuelas afectan a nuestra movilidad de por vida".

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), la doctora Helena Bascuñana, recuerda que "las lesiones medulares por zambullida son accidentes graves, con consecuencias que habitualmente son irreversibles, pero en muchos casos evitables".

"Lanzarse de cabeza al agua sin comprobar antes la profundidad o el fondo puede causar un daño medular y provocar pérdida de movilidad, alteraciones de la sensibilidad o discapacidad permanente. La rehabilitación es esencial para prevenir complicaciones, favorecer la recuperación funcional y mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas afectadas. Pero el mensaje debe ser claro: la mejor lesión medular es la que no llega a producirse. Antes de zambullirse, hay que actuar con cabeza", subraya.

El aumento de la actividad acuática en verano hace que se multipliquen también las situaciones de riesgo en playas, ríos y piscinas, señala el presidente de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), Samuel Gómez. "Muchas lesiones graves se producen en apenas unos segundos, cuando no se ha valorado bien el entorno antes de entrar al agua o se actúa con exceso de confianza".

Desde la RFESS insisten en que la seguridad depende de gestos básicos como comprobar la profundidad, respetar la señalización y atender siempre a las indicaciones de los servicios de socorrismo. "El agua es para disfrutarla, pero siempre desde la prevención y la responsabilidad", concluye Gómez.

Por su parte, Juan Jesús Hernández, médico del área de Salud de Cruz Roja Española, recuerda una vez más que hay que pensar antes de realizar una acción que puede ser peligrosa. Una decisión impulsiva puede provocar lesiones muy graves. "Como decimos en Cruz Roja, 'Quiérete mucho', no solamente por sus implicaciones a nivel personal, sino por las consecuencias en el entorno más cercano y en las personas que más queremos y que más nos quieren".

PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN: PAUTAS A SEGUIR

Las entidades promotoras de la campaña recuerdan que la mejor forma de evitar una lesión medular por zambullida es actuar con prudencia antes de entrar en el agua. En este sentido, recomiendan no lanzarse nunca de cabeza en lugares cuya profundidad se desconozca y comprobar siempre que existe suficiente distancia hasta el fondo para evitar impactos.

Asimismo, aconsejan que el primer acceso al agua se realice siempre con los pies, especialmente en playas, ríos, pantanos o zonas no habituales de baño, ya que permite valorar tanto la profundidad como la posible presencia de rocas, obstáculos u otros elementos sumergidos.

La campaña también insiste en la importancia de mantener una vigilancia constante sobre niños y adolescentes cuando practiquen actividades acuáticas, así como en evitar el consumo de alcohol y otras drogas, dado que disminuyen la capacidad para evaluar riesgos y favorecen conductas imprudentes.

Por último, se recomienda respetar la señalización existente en playas, piscinas y zonas de baño, prestando atención a las indicaciones de los servicios de socorrismo y a las áreas habilitadas para el baño seguro.

QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE

Si se produce una lesión tras una zambullida, los especialistas recuerdan que una actuación adecuada durante los primeros minutos resulta fundamental para evitar un agravamiento de las lesiones. Por ello, recomiendan no mover a la persona accidentada salvo que exista un riesgo inminente para su vida, ya que una movilización incorrecta podría empeorar una posible lesión medular.

Del mismo modo, es imprescindible avisar de inmediato a los servicios de emergencia y seguir sus indicaciones hasta la llegada de los profesionales sanitarios. Mientras tanto, se debe mantener la calma, tranquilizar a la persona afectada y evitar cualquier maniobra que pueda comprometer su estado.

MATERIAL DE LA CAMPAÑA PARA SU DIFUSIÓN

Las entidades que participan en la campaña difundirán estos contenidos en sus redes sociales @SanidadCLM, @HNParaplejicos, @SERMEF_es, @ASPAYMNACIONAL, @rfess.oficial (Instagram), @CruzRojaEsp.

Asimismo, se usarán carteles e infografías con indicaciones y consejos antes de tirarse al agua. La cartelería digital se puede encontrar en las webs de las instituciones participantes: