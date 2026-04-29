Pardo anuncia la puesta en marcha en los próximos meses del Plan 'Policía Nacional Incluye'

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional pondrá en marcha los próximos meses el Plan 'Policía Nacional Incluye', que será el primer "gran resultado" de la Oficina Nacional de Accesibilidad que el Instituto Armado puso en marcha a finales del pasado año.

Así lo ha anunciado este miércoles el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, durante el discurso que ha ofrecido en el acto de inauguración de la I Jornada de accesibilidad en la Policía Nacional 'Seguridad accesible: protección de los derechos de las personas con discapacidad' que se celebra el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Pardo ha detallado que este Plan se va a asentar en cuatro pilares, como son impulsar "hasta el límite máximo" la accesibilidad física, la reorganización de los servicios de la Policía Nacional para apoyar la accesibilidad, la formación y la colaboración con las asociaciones del Tercer Sector.

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