Paro.- El desempleo baja en 1.047 personas en agosto en C-LM y la región contabiliza 116.099 parados

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo descendió en 1.047 personas en agosto en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-0,89%) hasta los 116.099 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con respecto al mismo mes del pasado año, en la región hay 7.230 personas desempleadas menos, lo que supone un descenso del -5,86%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano-

(Habrá ampliación)