El Parque de la Sierra Norte contará con 1,4 millones para recuperar la zona afectada por el incendio del Pico del Lobo

Reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha celebrado la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara donde se ha realizado un balance de actuaciones sobre las actividades del año 2025 y los principales retos para este año, además del plan de restauración e inversiones previstas tras el incendio del pasado verano en el Pico del Lobo.

La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, que ha presidido la reunión celebrada en el Centro de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (CEAS) de Umbralejo, acompañada del delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, ha subrayado el esfuerzo continuado que realiza el Gobierno regional para reforzar la conservación, la restauración ecológica y la mejora de los servicios públicos de este gran espacio natural protegido, destacando especialmente los avances en materia de uso público, educación ambiental, conservación de hábitats de alta montaña y programas vinculados a la biodiversidad.

Susana Jara ha señalado que en los últimos ejercicios se ha llevado a cabo una "amplia batería" de iniciativas destinadas a fortalecer la infraestructura de uso público, entre las que destacan la restauración y acondicionamiento de áreas recreativas, miradores, senderos y pistas forestales. También la creación de nuevos centros de visitantes y equipamientos interpretativos, además de la consolidación de la red de senderos oficiales del Parque con 550 kilómetros señalizados.

Asimismo, se han iniciado las obras del nuevo centro de visitantes de Cantalojas, con una inversión de 1,4 millones de euros, uno de los proyectos más relevantes en materia de uso público actualmente en ejecución. Y además el desarrollo de programas de educación ambiental, voluntariado y formación destinados al tejido local y a empresas de turismo de naturaleza; el desarrollo de proyectos de seguimiento de especies amenazadas, conservación del lobo ibérico, protección de quirópteros, restauración de hábitats de anfibios y estudios sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas de alta montaña.

Entre los objetivos previstos para el ejercicio 2026, la directora general se ha referido a la elaboración del Plan de Conservación de Turberas del Parque Natural; la declaración de nuevos árboles singulares y la ejecución del proyecto de demolición del edificio en ruinas del Pico del Lobo y restauración de su cumbre, en colaboración con la Junta de Castilla y León.

INCENDIO DEL PICO DEL LOBO

Uno de los puntos centrales de la reunión ha sido la presentación de las inversiones previstas tras el incendio de septiembre de 2025 en el entorno del Pico del Lobo, que afectó a 2.400 hectáreas, incluyendo áreas de alto valor ecológico. "Desde el Gobierno regional estamos impulsando un conjunto de medidas que suponen una inversión global cercana a 1,46 millones de euros, destinadas a la restauración ambiental, la recuperación de infraestructuras y el apoyo a la actividad ganadera".

Estas actuaciones, incluidas en la memoria del MITECO, tienen carácter prioritario y contemplan una inversión de algo más de medio millón de euros para la recuperación de la funcionalidad del vial público que da acceso al monte de utilidad pública nº 96 "Cebosa del Valle" y áreas forestales colindantes. También la reparación de infraestructuras dañadas durante las labores de extinción, especialmente la tubería enterrada afectada.

Asimismo, se contempla el ensanche y acondicionamiento de la pista forestal, la mejora del drenaje y el control de escorrentías; trabajos de estabilización de taludes y creación de badenes para tráfico pesado.

Por otro lado, se va a destinar una inversión de 957.393 euros para apoyo a la ganadería en la zona de influencia destacando actuaciones que incluyen desbroces para mejora de pastos y zonas apícolas; retirada, suministro e instalación de elementos de manejo ganadero, incluida la construcción de naves o cobertizos; la creación y acondicionamiento de abrevaderos y la mejora de caminos rurales para facilitar el acceso de los ganaderos, entre otras.

La directora general ha subrayado que estas actuaciones permitirán avanzar en la regeneración del área afectada, favorecer la recuperación de la actividad ganadera tradicional, esencial para el mantenimiento del sector agroforestal y la prevención de incendios, además del fortalecimiento del tejido socioeconómico local".

COMPROMISO CON LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ZONA

Finalmente, ha reiterado el compromiso del Gobierno regional con la protección y gestión sostenible del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, destacando que el principal reto sigue siendo consolidar una estructura técnica estable y disponer de una planificación inversora que garantice el mantenimiento de los equipamientos y la continuidad de los proyectos de conservación.

Según ha subrayado Jara, "la Sierra Norte de Guadalajara es un espacio único cuya preservación requiere coordinación, inversión y participación local; y desde la Junta Rectora seguimos avanzando con determinación para asegurar su protección y puesta en valor".