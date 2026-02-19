Parte del Casco Histórico de Toledo registrará un corte de luz la madrugada del sábado por arreglos en instalaciones

Archivo - Toledo, Vista Aérea, Panorámica, Edificios, Catedral, Ciudad - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Casco Histórico de Toledo sufrirá un corte de suministro eléctrico en una parte extensa del mismo en la madrugada del viernes al sábado --desde las 00.30 a las 06.30 horas--, para mejorar las instalaciones de Iberdrola.

Así lo ha avanzado la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, en rueda de prensa este jueves en Toledo, en la que ha indicado que desde la concejalía se ha solicitado a dicha compañía el soporte de generadores para garantizar los servicios mínimos.

Sin embargo, la edil ha añadido que el Consistorio todavía no conoce si darán soporte a las viviendas.