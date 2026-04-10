A partir del lunes se podrán presentar alegaciones a la modificación de normativas de Dependencia y Servicios Sociales

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TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, a través de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, está tramitando el proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones normativas en materia de atención a la dependencia y servicios sociales en Castilla-La Mancha. A partir de este lunes, 13 de abril, y durante un plazo de 20 días hábiles se podrán presentar alegaciones.

Asís consta en la resolución de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que cualquier persona interesada, podrá formular observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes, estando el texto disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM: www.jccm.es, en el Portal de Participación https://participacion. castillalamancha.es/ y en la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, sita en Toledo, avenida de Francia, 4, todos los día laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo, podrá presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha (https://participacion.castillalamancha. es/) o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso irán dirigidas a la persona titular de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, sita en la avenida de Francia 4 de Toledo.