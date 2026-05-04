A partir de este martes se podrán presentar solicitudes al Premio Regional de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha convocado el Premio Regional de Medio Ambiente 2025 dirigido a iniciativas, planes, programas o proyectos consolidados que se desarrollen en materia de medio ambiente en la Comunidad Autónoma. A partir de este martes, y durante un plazo de 10 días hábiles se podrán presentar las solicitudes, que se dirigirán a la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030.

Para tal fin, se debe presentar breve memoria justificativa y/o curriculum del proyecto o de las actuaciones e iniciativas desarrolladas por las personas candidatas, a las que se propone para la concesión del Premio, que acredite los méritos que se aducen para su concesión; y, en su caso, por cualquier otra documentación complementaria que se estime oportuna para su valoración. .

El objetivo de este premio es reconocer públicamente a personas y entidades que han destacado en su labor de defensa y promoción ambiental, así como en la puesta en marcha de modelos sostenibles de desarrollo económico y social, contribuyendo de forma notoria a la conservación, protección y difusión de los valores ambientales en la región.

Este certamen se celebra cada año en la región en torno a su efeméride el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, cuyo objetivo es fomentar la conciencia y la acción global en relación con la protección del medio ambiente hasta convertirse en una de las mayores iniciativas mundiales de divulgación ambiental. Este 2026, el lema elegido es #PorElClimaYa, para enfrentar la crisis climática.

En cuanto a las modalidades, según recoge la convocatoria, son las siguientes: fomento de la educación ambiental; medio natural y biodiversidad; cambio climático; economía circular; energías renovables, movilidad sostenible y eficiencia energética; gestión sostenible del agua y calidad ambiental.

El Premio Regional de Medio Ambiente será entregado en acto público, en torno a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Las candidaturas seleccionadas podrán comunicarse de forma previa al evento.