A partir de este miércoles se podrán solicitar ayudas para actividades y proyectos de educación ambiental

Archivo - Castilla-La Mancha celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. - JCCM - Archivo

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 ha convocado subvenciones para actividades y proyectos de educación ambiental promovidos por entidades privadas sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha en el año 2026. El plazo para presentar las solicitudes será de quince días hábiles, a contar desde este miércoles. Las actuaciones objeto de subvención deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 202

Así consta en la resolución que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en su edición de este martes que recoge Europa Press, en la que se indica que la cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones será de 155.000 euros.

El importe total de la subvención podrá alcanzar hasta el total del coste de la actividad, no pudiendo sobrepasar los 6.000 euros. Cada entidad solicitante podrá ser beneficiaria de una única subvención.

AYUDAS A CENTROS DOCENTES

De igual modo, el DOCM publica otra resolución de dicha dirección general por la que se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, para el año 2026, ayudas a centros docentes para realización de visitas de educación ambiental en la Comunidad Autónoma, durante el curso escolar 2025-2026. El plazo de solicitud será desde este miércoles, hasta el 30 de junio.

La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones será de 50.000 euros.

El importe de la subvención podrá alcanzar hasta el total del coste del transporte para la realización de visitas de educación ambiental en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, no pudiendo sobrepasar los 1.000 euros por centro. En el caso de Centros Rurales Agrupados o secciones de Institutos de Enseñanza Secundaria, no podrán sobrepasar los 3.000 euros por centro.

Las visitas objeto de subvención se realizarán entre el 15 de septiembre de 2025 y 15 de junio de 2026 a los centros de la Red de Equipamientos de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, creada mediante Decreto 26/2007, de 3 de abril, o a los espacios de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha.