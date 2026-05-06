El Paseo de Merchán de Toledo imitará al Paseo del Prado y se cerrará al tráfico algunos fines se semana

Velázquez visita las obras del Paseo de La Vega - AYTO TOLEDO

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de Merchán de Toledo imitará al Paseo del Prado de Madrid y algunos fines de semana se cerrará al tráfico de vehículos, convirtiendo esta zona en peatonal para realizar actividades, tal y como ha confirmado este miércoles el alcalde, Carlos Velázquez.

Ha sido durante la presentación de la feria 'Sabor Toledo', que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el Parque de la Vega, donde el alcalde ha recordado que este espacio está sufriendo "una intensísima remodelación" gracias a una intervención que se está ejecutando derivada de una subvención que recibió la ciudad de Toledo por ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

"Un parque que va a recuperar su mejor cara, manteniendo completamente su esencia y que va a tener un verano verdaderamente extraordinario, porque este verano recuperaremos no solamente los cafés y los chocolates, sino también las horchata y los limones. Habrá mucha música y sobre todo habrá mucho Toledo y mucha provincia", ha hecho hincapié Velázquez.

Ha destacado que el Parque de la Vega "va a recuperar la vida en toda su extensión" ya que, según ha apuntado, sólo se utilizaba en torno a un 15-20%. Además, ha dicho que no solo se está actuando en toda la extensión del Parque de la Vega, sino que gracias a esta "actuación tan importante", el Paseo de Merchán, "muchos fines de semana", se cerrará al tráfico para hacer actividades y convertirlo en una zona peatonal, como sucede muchos domingos en el Paseo del Prado de Madrid, iniciativa que ha tildado de "verdadero éxito".

Además, ha incidido en que se recuperan los kioscos y se llenará de vida la zona, recuperando la parte del fondo, "una parte que hasta este momento no invitaba mucho a acercarse". Y sobre todo, ha subrayado, "se gana muchísimo en accesibilidad".

De hecho, ha apuntado el alcalde, se ha contado con entidades muy importantes del mundo de la accesibilidad para mejorar el proyecto inicial, para contribuir a que el Parque de la Vega sea completamente accesible para todas las personas, independientemente de sus capacidades. "Cuestión no menor en el año 2026".

También se ha referido a la recuperación de esculturas que se encontraban completamente abandonadas en el parque, algunas de ellas incluso escondidas dentro de la vegetación, y que ahora --según ha dicho con "emoción"-- van a lucir con todo su esplendor, "como si estuvieran nuevas", en uno de los paseos más importantes que tiene la ciudad. "Convertiremos este Paseo de Merchán en un verdadero paseo imperial".