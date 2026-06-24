Pastor destaca la ampliación de la escuela infantil y el desarrollo de la FP en el balance del curso escolar

El consejero de Educación, Amador Pastor, en la rueda de prensa de balance del curso escolar 2025-2026. - JCCM

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado este miércoles balance del curso académico 2025-2026, un periodo marcado por el fortalecimiento de la educación pública, la inclusión educativa, la innovación y la ampliación de oportunidades para el alumnado en todas las etapas formativas.

Entre los principales hitos, presentados por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, destaca la apuesta por el empleo público docente, con la convocatoria de 543 plazas para el cuerpo de maestros este año, según ha informado la Junta por nota de prensa. Desde 2015, el Ejecutivo regional ha convocado un total de 8.449 plazas docentes, consolidando una política de refuerzo de las plantillas y de mejora de la calidad educativa.

La inclusión continúa siendo uno de los pilares del sistema educativo regional. Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 3.919 profesionales especializados en inclusión educativa y ha reforzado la orientación, la atención al alumnado vulnerable y programas pioneros como la Unidad de Altas Capacidades, que ya presta apoyo a más de 663 centros educativos.

Asimismo, los programas PROA+ y Plan de Éxito Educativo han llegado este curso a 599 centros de la región, beneficiando a más de 24.000 alumnos y alumnas y contando con la participación de cerca de 400 profesionales. A ello se suman actuaciones específicas para mejorar las competencias lectora y matemática, así como el desarrollo de la Estrategia de Bienestar Socioemocional, que acumula más de 70 acciones formativas y preventivas en los últimos cursos.

La internacionalización del sistema educativo también ha continuado avanzando gracias a los 333 proyectos Erasmus+ desarrollados en 170 centros educativos. Del mismo modo, los programas bilingües han alcanzado resultados históricos, con un 82,97 por ciento de aprobados en la certificación B1 de inglés del alumnado bilingüe, el mejor registro desde la implantación de estas pruebas.

La formación permanente del profesorado ha registrado igualmente cifras récord. Durante este curso se han desarrollado 4.005 acciones formativas, se han recibido más de 109.000 solicitudes de participación y más de 82.500 docentes han recibido formación. Además, Castilla-La Mancha se ha convertido en la primera comunidad autónoma en ofrecer microcredenciales universitarias para el profesorado financiadas por la Consejería.

Otro de los avances más destacados ha sido el impulso a la escolarización de 0 a 3 años. Gracias a una inversión de 38 millones de euros procedentes de fondos europeos, se han creado 3.761 nuevas plazas públicas y se han puesto en marcha 146 nuevas escuelas infantiles públicas, avanzando hacia la gratuidad de esta etapa educativa y favoreciendo la conciliación familiar, especialmente en el medio rural.

La innovación educativa y la transformación digital también han marcado el curso. La región desarrolla actualmente más de 468 proyectos de innovación, cuenta con radio escolar en 250 centros y dispone de más de 15.400 aulas digitales, 410 aulas flexibles y 145 centros integrados en el proyecto Aula del Futuro. A ello se suma una inversión superior a los 384 millones de euros destinada a garantizar la igualdad de oportunidades en las zonas afectadas por la despoblación.

La Formación Profesional ha protagonizado igualmente un importante crecimiento gracias a una inversión histórica de 230 millones de euros. La oferta alcanza ya los 968 ciclos formativos y las 56.605 plazas, mientras que más de 38.000 estudiantes cursan estas enseñanzas.

Además, más de 23.500 alumnos realizan formación en empresas, reforzando la conexión entre educación y tejido productivo. Este avance tendrá continuidad con la futura Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, que impulsará la FP Dual, la innovación y la cohesión territorial.

El balance del curso refleja la consolidación de un modelo educativo basado en la equidad, la calidad y la innovación, orientado a ofrecer más oportunidades al alumnado y a responder a los desafíos presentes y futuros de la región.