La patronal conquense destaca que el alza del combustible contagiará "tarde o temprano" a la cesta de la compra

La Confederación de Empresarios de Cuenca ha presentado su informe económico anual. - CEOE-CEPYME CUENCA

CUENCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Cuenca ha presentado su informe económico anual, que destaca el incremento del empleo y el buen momento de sectores como el turismo rural, pero también alerta de la inflación y de que el alza del combustible por la guerra de Irán llegará a la cesta de la compra.

Es el decimotercer año que se elabora este informe, elaborado con el apoyo económico de Eurocaja Rural y la Diputación de Cuenca. Se estructura en cuatro bloques económicos que los técnicos enlazan con la realidad socioeconómica de la provincia y permite hacer predicciones. Los datos proceden de fuentes oficiales como los diferentes ministerios del Gobierno de España, la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística y Faconauto.

El presidente de los empresarios conquenses, David Peña, ha resumido algunas de las claves de este informe 2025. En primer lugar, ha destacado cómo los empresarios de Cuenca, "pese a las dificultades, siguen creando empleo en condiciones muy difíciles", ya que el paro ha bajado casi un 6% a pesar pese a que el número de empresas creadas haya bajado un 7%.

En el turismo, ha indicado un ligero descenso en viajeros y pernoctaciones que contrasta con un turismo rural al alza, "que sigue marcando récords y que ha crecido un 15% en los tres últimos años".

Peña también considera positivos los datos de matriculaciones, que han aumentado un 22% tras años en negativo "gracias a los estímulos que siempre son necesarios en el sector" y con un dominio del mercado por parte de los vehículos híbridos y eléctricos.

En compraventa de viviendas, ha desvelado que hay que irse a 2008 para encontrar datos mejores a los de 2025, si bien ahora el mercado predominante es el de la usada. También hay buenos datos de constitución de hipotecas.

En el apartado negativo están las exportaciones y la inflación que dificulta el consumo y, según Peña, "todo apunta a que, debido a la situación internacional, será muy difícil de controlar".

En ese sentido, el presidente de los empresarios conquenses ha comentado que las previsiones están marcadas "por lo que dure el incremento de Irán" y su efecto en el coste de combustibles "que contagiará en los próximos meses a la cesta de la compra".

En ese sentido, Peña teme que estamos "en un callejón sin salida" y ha lamentado que al pequeño autónomo "le cuesta cada vez más llenar el depósito de su furgoneta" y ha pedido apoyo para ellos y para las pequeñas empresas "para que esto no sea su puntilla".

LOS DATOS

El secretario general de CEOE-Cepyme Cuenca, Ángel Mayordomo, se ha encargado de desglosar los datos más significativos del informe, que se resumen en datos de empleo positivos, menos constitución de sociedades pero menor disolución, leve incremento de autónomos rompiendo una tendencia negativa, impacto negativo del clima adverso en el turismo durante el primer semestre pero crecimiento "imparable" del turismo rural, así como una inflación por encima del 2% por quinto año consecutivo y buen año de matriculaciones, compraventa e hipotecas.

En materia de empleo, Mayordomo ha señalado las discrepancias de los datos del Ministerio de Trabajo y la EPA, pero también que el descenso del paro contrasta con los problemas de mano de obra que sufren las empresas de todos los sectores "y que es algo en lo que tenemos que trabajar".

En esta línea, los empresarios han propuesto vincular la formación de los servicios públicos de empleo a estos sectores que necesitan personal.

Mayordomo ha señalado también la "incertidumbre" que se cierne sobre las sociedades mercantiles y que de las 298 sociedades constituidas en 2025, todas son limitadas, "lo que quiere decir que no tienen envergadura suficiente para crear sociedades anónimas". Sin embargo, el descenso de disoluciones apunta, en el lado positivo, a cierto asentamiento del tejido empresarial conquense.

En lo que se refiere a los autónomos, han subido tras dos años de descenso hasta alcanzar los 18.233. El secretario de Ceoe-Cepyme considera que llegar a 19.000 autónomos sería una "cifra deseable".

En materia de turismo, los malos datos de marzo y los meses de mayo a julio fueron clave en el retroceso. En comparación con ciudades similares, Cuenca recibe menos viajeros que Toledo, Segovia y Ávila, pero más que Soria y Teruel.

Mayordomo ha observado que las cifras de pernoctaciones son "bastante alarmantes" y apunta que hay que trabajar, tanto en la provincia como en la capital, que recibe el 61% de las pernoctaciones totales de toda la provincia.

Sin embargo, en el turismo rural se ha producido un récord histórico de viajeros y de pernotactiones y los viajeros han crédito más de un 15% en los últimos tres años.

Por su parte, las exportaciones bajan por segundo año consecutivo, con "35,3 millones menos, debido a los conflictos internacionales". Sin embargo, el sector de alimentos y bebidas, que supone el 71% del comercio exterior conquense, no solamente aguanta, sino que crece ligeramente, "casi un 2%". Destacan el vino, aceite, ajo y las cárnicas, "que también están fuertes".

El segundo sector por volumen de exportaciones en Cuenca es el automóvil, que supone el 11,2% de las ventas desde la provincia a otros países y que también ha dejado cifras positivas en 2025.

Respecto a las previsiones, el informe insiste en que la inflación puede marcar los resultados económicos, el turismo y el comercio exterior, mientras que, en el lado positivo, desde la patronal confían en las matriculaciones y las viviendas.

Ante este panorama, Ceoe-Cepyme Cuenca ha pedido públicamente el mantenimiento de las líneas de ayuda a empresas y autónomos, mejorar la financiación por parte de las entidades bancarias "y no más impuestos, por favor".

EUROCAJA Y DIPUTACIÓN, COLABORADORES

En la presentación ha participado el presidente de Eurocaja Rural, Javier López, que ha destacado la importancia que tiene este informe, "el más completo que se puede encontrar de la situación socioeconómica de Cuenca".

El presidente de Eurocaja Rural se ha quedado con "datos para la esperanza", como el del empleo, así como, en la parte financiera el incremento de hipotecas. En este asunto, ha destacado que su entidad se caracteriza por la "flexibilidad" de los productos que ofrecen a sus clientes.

Finalmente, el diputado de Emprendimiento, Javier Cebrián, ha confirmado que este infome económico es una buena herramienta para la toma de decisiones de las instituciones y, en el caso de la Institución provincial, "generar oportunidades" para que los conquenses puedan quedarse en sus pueblos".

Cebrián también ha confirmado que mantendrán las nuevas ayudas que han lanzado para los autónomos de la provincia.