La patronal conquense tiene "claro" que "hace falta mano de obra de fuera" pero de forma "ordenada"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca, David Peña. - EUROPA PRESS

CUENCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cuenca, David Peña, ha asegurado que "cada vez son más" los sectores que tienen problemas para encontrar trabajadores en la provincia y, ante esta situación, ha dicho que la patronal tiene "claro" que hace falta mano de obra de fuera", aunque también ha apuntado que "hay formas de hacerlo".

Peña, en referencia al último proceso de regularización de personas migrantes en España, ha explicado que esta llegada de trabajadores extranjeros se puede hacer de forma regulada, "porque tampoco vale cualquier persona para cubrir determinados puestos, hay que buscar personas que se quieren formar o que ya vengan formadas, porque se requiere gente para trabajos cualificados.

"Esto, de forma ordenada, tiene mucho sentido. Con el café para todos, quizás no estamos tan de acuerdo, pero que hace falta gente de fuera para trabajar, sin duda", ha subrayado.

El presidente de la patronal conquense ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo en el que ha hecho un repaso de los datos económicos de la provincia y del trabajo de CEOE-Cepyme del último año.

El líder empresarial ha sacado pecho del "buque insignia" de CEOE-Cepyme Cuenca, que en su opinión es el proyecto Invierte en Cuenca, que en sus siete años de existencia ha conseguido traer 500 empresas que han dado trabajo a 3.000 personas y que ha servido para apoyar proyectos de todo tipo, desde grandes empresas "a peluquerías y bares".

Peña ha marcado la visita a China organizada por Invierte en Cuenca como uno de los grandes hitos de los últimos años y ha adelantado que, a lo largo de este 2026, esperan al menos a "cuatro o cinco" delegaciones empresariales del país asiático que representan a sectores como el reciclado y la logística, la alimentación,

En esta línea, para los próximos meses se marcan, entre sus objetivos, seguir dando servicio a los empresarios y autónomos de la pvoincia, atraer más empresas con invierte Cuenca y aprovechar la Red SSPA, que integra las patronales de Cuenca, Soria y Teruel para traer fondos europeos.

"LA SITUACIÓN NO ES TAN BOYANTE COMO PARECE"

Respecto a la situación económica de la provincia, Peña ha diferenciado entre las buenas cifras que da la macroeconomía y la "situación de incertidumbre" que afecta a autónomos y pymes, con cuestiones como "un absentismo laboral disparado" y un aumento de los costes laborales.

"La situación no es tan boyante como parece", ha advertido Peña, que pone como ejemplo que en 2025 Cuenca tenía, según el INE, 12.972 empresas, pero de ellas "el 51,48% de las mismas no tienen trabajadores y casi el 96% están entre 0 y 9".

"Eso nos habla de micropymes que apenas participan y se aprovechan del crecimiento económico del Producto Interior Bruto que señala la gran cifra nacional", ha advertido un Peña que observa que "hay trabajo y hay cierto dinamismo, pero también dificultades para que salgan las cuentas y hacer nuevas inversiones".

Por ello, pide "modificar la política fiscal y laboral para salvaguardar la actividad de todas nuestras empresas".

Por otro lado, Peña también ha apuntado que le "preocupa" que siga subiendo el IPC, "que es un obstáculo para el consumo", así como el descenso de las exportaciones durante los dos últimos años, "que responde a una situación internacional muy consulta y unos aranceles que siempre frenan las ventas".

Otra preocupación es el descenso, por segundo año consecutivo, de las exportaciones, fruto de "una situación internacional convul y la política arancelaria, que siempre frena estas ventas", si bien ha indicado que hay empresas conquenses que ya están mirando hacia otros mercados, como la India, ante el proteccionismo del Gobierno de los Estados Unidos.

En el lado positivo, destaca el alza de la compraventa de viviendas, si bien la usada protagoniza la mayoría de las operaciones. En su opinión, sigue habiendo más demanda que oferta, y por ello "tenemos que seguir insistiendo en que haya más suelo para construir, avales para la compra de vivienda y que las nuevas construcciones tengan algún tipo de protección para hacerlas asequibles Finalmente, también ha celebrado los datos de las matriculaciones, que apuntan a una recuperación del sector automovilístico.