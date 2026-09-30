La patronal de Logística de Guadalajara plantea un incremento salarial del 4% y una bajada anual de la jornada

Asamblea de trabajadores del sector logístico de Guadalajara. - UGT

GUADALAJARA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de la Logística de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme Guadalajara; y UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (miembro de CEOE), han trasladado a las organizaciones sindicales una propuesta global para la renovación del convenio colectivo, planteando un marco de estabilidad de cuatro años.

Dicha propuesta viene después de que la convocatoria de huelga en el sector de Guadalajara, cuyos trabajadores están llamados a parar del 28 de octubre al 2 de noviembre.

El texto enviado a los medios recoge un convenio a cuatro años (2026-2029); incrementos salariales del 4% para el 2026, 3,25% para el 2027, 3% para el 2028 y 3% para el 2029, con cláusula de garantía salarial IPC todos los años en los términos recogidos en el convenio actual.

También plantean una reducción de jornada de 8 horas en el año 2029 y permiso/bolsa de acompañamiento, que recoge la disposición a incrementar progresivamente durante la vigencia del convenio hasta 30 horas anuales --respecto a los 24 actuales-- manteniéndose los supuestos que ya están regulados.

En materia de Salud laboral se realizará una propuesta de redactado por la parte empresarial con algunas matizaciones sobre el texto trasladado por la plataforma sindical.

La patronal también ofrece mejorar el plus sábado a 12 euros y el plus domingo/festivo a 23 euros en el 2026. Los siguientes años se revalorizarán dichos pluses con los mismos porcentajes de incremento que se pacten salarialmente.

Mientras, el plus carretillero se revalorizará cada año en los mismos porcentajes de incremento que se pacten salarialmente.

Posibilitar que representantes de los trabajadores y dirección de empresa puedan establecer descansos semanales armonizados en función de las distintas operativas, y que representantes de los trabajadores y dirección de empresa puedan establecer devengos progresivos de los asuntos propios para el personal de nueva incorporación, son otras de las sugerencias.

La patronal, que reitera su voluntad de avanzar en un acuerdo equilibrado, sostenible y con seguridad para las partes, ha emplazado a las organizaciones sindicales a continuar el trabajo en la mesa de negociación en las próximas sesiones.