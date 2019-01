Fedeto, sobre la situación del tren de Talavera: "Es una mierda, es tercermundista"

Actualizado 18/01/2019 15:03:13 CET

TALAVERA DE LA REINA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha asegurado que ya no vale decir que la línea de tren Madrid-Extremadura, a su paso por Talavera, es vergonzosa e indigna, y ha ido mucho más allá al calificarla de "una mierda de tren, es tercermundista".

Durante su intervención en el desayuno informativo 'Espacio reservado' que ha protagonizado en el recinto 'Talavera Ferial', organizado por el digital encastillamancha.es, Madruga ha asegurado que después de haber provocado un Pacto social por el tren en la provincia de Toledo, de la mano de los sindicatos, la pregunta es "dónde está el tren, su doble vía, su electrificación y el arreglo que se iba a hacer del pavimento sobre el que van las vías y que se hunde cada dos por tres".

Madruga se ha referido a las 600 incidencias que han tenido los trenes que circulan por la línea Madrid-Extremadura, a su paso por la ciudad, en el último año por lo que no le vale que digan solo que es un tren "indigno" y, ha recalcado, "es una mierda de tren, es un tren tercermundista".

En este sentido, el secretario general de Fedeto ha mantenido que ya no tiene que venir un ministro a decir si va a hacer o no inversiones, "si lo que hay que hacer ya se sabe y lo único que tiene que decir es cuánto va a invertir, cuándo y cómo".

Sobre la situación de la ciudad, Madruga ha afirmado que "Talavera es un plan permanente que no se ejecuta nunca", lo que ha llevado a que se esté manifestando cada dos por tres en la calle porque, a su juicio, "no se ejecuta lo que se tiene que hacer".

Al respecto, ha recordado las 258 medidas que desde la Federación Empresarial Toledana se promulgaron y que eran "excepcionales" para Talavera, consiguiendo incluso el compromiso de los grupos políticos locales, provinciales, regionales y nacionales, a la vez de una proposición no de ley tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados, y una moción en el Senado.

Unas propuestas que decían, según Madruga, que los gobiernos de Castilla-La Mancha y nacional debía actuar de forma "inmediata y urgente" sobre la ciudad aplicando las 258 medidas.

Si bien ha reconocido que se ha avanzado "algo" a través de las líneas de ayuda de la Inversión Territorial Integrada (ITI) pero ahora, ha defendido, debe concretarse en "proyectos empresariales que modifiquen no solo lo público sino también a proyectos económicos privados" que tengan que ver, entre otras cosas, con el comercio.

Respecto al trasvase Tajo-Segura, ha mantenido que va a seguir siendo debate electoral de cara a mayo, porque a estas alturas deben ser conscientes ya de que se está "regando un desierto allá por Murcia" mientras que en la región, el Tajo se está regando con agua del Jarama que llega "bastante sucio" y que los regantes y agricultores necesitan agua "y no la tienen".

"Si somos solidarios con el agua porque no queda más remedio y no lo va a cambiar nadie, que sean solidarios también con los Presupuestos Generales del Estado", ha señalado, a lo que ha criticado los millones que se van a Cataluña y se quiere separar de España, cuando "Talavera no se quiere separar".

Madruga se ha preguntado por lo que pasa con tantos proyectos que se han anunciado para Talavera y que la sociedad talaverana está manifestando "una y otra vez" a través de la Mesa por la Recuperación de Talavera y comarca. "Qué otro camino se le está dejando a una ciudad que clama por lo que es justo y recibe como respuesta que pasa el tiempo, con las desastrosas consecuencias", ha dicho.

Además, ha destacado que la mayor parte de las competencias para arreglar los problemas que tiene Talavera son de carácter nacional, aunque ha puntualizado que con ello no se excusa a la Junta de Comunidades ni al propio Ayuntamiento de Talavera.

En su opinión, quien tiene que invertir, "que lo haga ya porque lo tiene encima de la mesa desde hace muchos años", y ha concluido deseando que en Talavera "se cumpla lo que se tiene que cumplir y que nadie quiere hacer".