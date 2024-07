Pedro Piqueras, invitado del Club Conecta de periodistas castellanomanchegos en Madrid

TOLEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista de Albacete, Pedro Piqueras, ha sido hoy protagonista de un nuevo Foro del Club Conecta de periodistas y comunicadores de Castilla-La Mancha en Madrid. Piqueras, primer periodista invitado a participar en el Foro Club Conecta, ha repasado con los socios la actualidad política, social y económica del país, y analizado la situación del periodismo y los medios de comunicación, tras el último debate sobre la propuesta del Gobierno de regeneración democrática.

El Club Conecta reúne ya a más de 90 periodistas y comunicadores de Castilla-La Mancha en Madrid para poner de relieve el patrimonio cultural, social y económico de la región. Este club, entre cuyos miembros figuran 6 directores de periódicos y periodistas de los más importantes medios nacionales y regionales, así como directores de comunicación de grandes compañías y consultoras, continúa así con sus foros, en los que mantendrá encuentros con las principales figuras políticas, empresariales, culturales y sociales de Castilla-La Mancha.

En los Foros Club Conecta han pasado representantes institucionales y directivos como Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda (madrina de la Asociación), José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital; Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla La Mancha; Pablo Bellido, Presidente de las Cortes de Castilla La Mancha; Milagros Tolón, delegada del Gobierno de Castilla La Mancha; Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; María Dolores de Cospedal, ex presidenta de CLM y ex ministra de Defensa; Eva María Masías, ex alcaldesa de Ciudad Real; Tita García, ex alcaldesa de Talavera de la Reina; Beatriz Corredor, Presidenta de Redeia; Miguel Ángel Panduro, Consejero Delegado de Hispasat; Juan Ignacio de Mesa, presidente de la Empresa Familiar de CLM o Carlos Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la DO La Mancha.

Asimismo, la asociación organiza sus Diálogos Club Conecta para analizar cuestiones concretas, como la formación universitaria y el trabajo del futuro, con el patrocinio de la Universidad de Castilla La Mancha o sobre los retos de las ciudades castellanomanchegas, con la participación de los alcaldes de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara y el patrocinio de Aqualia, Iberdrola y la Fundación La Caixa.

La Asociación Club Conecta además de periodistas incorpora como socios a directores de Comunicación castellanomanchegos, que representan a empresas y organizaciones como Aqualia, Atresmedia, Banco Sabadell, Banco Santander, BCW, Cepsa, Dédalo, Gilead, Gilmar, Iberdrola, Instituto de Empresa Familiar, Kreab, Sacyr, o Seopan, entre otras.