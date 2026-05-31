Pedro Sánchez felicita a Castilla-La Mancha en su día: "Un pueblo noble, trabajador y hospitalario"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado su perfil en la red social X para felicitar a la región de Castilla-La Mancha con motivo de la celebración de su día en el calendario.

"Castilla-La Mancha es tierra de viñedos, molinos, tradiciones y oportunidades. Un pueblo noble, trabajador y hospitalario", asegura en su mensaje, recogido por Europa Press.

Además, Sánchez asegura del pueblo castellanomanchego que está caracterizado por "mirar al futuro con confianza, orgulloso de sus raíces, y con la determinación de seguir creciendo y avanzando". "¡Feliz día de Castilla-La Mancha!", ha rematado.