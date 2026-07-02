Pepe Viyuela recibe el Premio Corral con una oda al teatro: "En tiempos de exterminio, nos lleva a vivir con dignidad"

Ceremonia de entrega el Premio Corral de Comedias 2026 al actor Pepe Viyuela en el 49º Festival Internacional de Teatro Clásico, a 2 de julio de 2026, en Almagro, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). El galardón es un reconocimiento a la trayectoria - Eusebio García del Castillo - Europa Press

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 2 (EUROPA PRESS)

El actor Pepe Viyuela ha recibido el Premio Corral de Comedias en la tradicional liturgia que sirve para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, una cita que ha llenado el Corral de Comedias y en la que el homenajeado

Como buen narrador, ha comenzado su alegato anclado en el 'Érase una vez' para colocar en el centro de su relato a "un ser en mitad de una galaxia lejana a quien le gustaba contar y escuchar historias".

Un ser "capaz de imaginar", aficionado a "recrear la existencia" e igual de capaz de "inventar algo que llaman teatro".

Un teatro imaginado que consistía en "una ceremonia en la que aquellos seres perdidos en aquella lejana galaxia miraban a los ojos de los dioses para contarles la imperfección de su obra".

En aquel teatro que Viyuela ha ofrecido al público, los seres que lo habitan usan "máscaras que paradójicamente les servían para mostrarse con mayor transparencia", unas máscaras que "desaparecían cuando llegaban los aplausos".

En todo caso, esas máscaras "no desaparecían" en la vida, lo que llevaba a los personajes a convertirse en desconocidos.

Espectadores y escenario, parte de un conjunto "fugaz", Viyuela ha desvelado al fin que esas partes de un todo son los humanos dentro del "precioso juego" del teatro.

Un invento que dota al planeta de "dignidad" por su mera capacidad de permitir a quien practica ese juego el hecho de "soñar libres y alimentar sus anhelos y esperanzas".

"El teatro es un hermoso juego con capacidad para modificar la existencia y la convivencia. Por eso hubo algunos que, en algún momento, torpemente intentaron prohibirlo o maniatarlo, pero el teatro encontró siempre su modo de renacer. Su aroma de inmortalidad es su esencia", ha expresado desde las tablas del icónico Corral.

Un Corral donde se ha apoyado para decir a sus espectadores en el día de hoy que es muestra de "la dimensión de la eternidad que tiene el teatro".

Uno de los espacios teatrales "más antiguos del mundo" y "conservado en perfecto estado", que a punto estuvo de desaparecer si no hubiera estado "escondido durante siglos".

"Respiren. Aquí se respira esperanza. Se fabrica energía para imaginar y crear un mundo mejor. ¿Lo sienten? Estoy seguro de que sí. ¿Por qué no pensar que este corral puede ayudarnos a descubrir e imaginar un mundo nuevo?", se ha preguntado.

Un mundo nuevo donde "una humanidad sepultada por los muros de la intransigencia y el odio pueda llegar a renacer de nuevo, luminosa y libre".

LA PALABRA COMO CARICIA

Pepe Viyuela ha centrado la premisa del teatro en la palabra como materia prima, "uno de sus ejes, una palabra entenderse para acercarse al otro, la palabra como caricia, pero también como aguijón que nos despierta".

Y es que es de la opinión que el teatro se inventó "para evitar la guerra", para "sustituir los campos de batalla por escenarios" y cambiar "los cañonazos por diálogos repletos de belleza".

Cambiar "la bomba por la ironía, el puñal por el verso" para un noble arte que ahora debe de ser protegido. "No debemos estar dispuestos a consentir que caiga el telón, ni a aplaudir al villano antes de que acabe la función".

Para Viyuela, el teatro "en tiempos de desinformación y de redes sociales infectadas de rencores", en la era de una inteligencia artificial "muy artificial pero nada inteligente", en un contexto de "tiempos de exterminio en Gaza y de guerras por dominar estrechos", debe de ser un arte "revolucionario, lúcido". "Que nos lleve no solo a sobrevivir, sino a vivir con dignidad", ha rematado.

SORPRESA EN FAMILIA

El acto de entrega ha venido acompañado de actuación sorpresa, la protagonizada por la familia del homenajeado.

Así, en una improvisada compañía teatral han participado su pareja, Elena González; Camila y Samuel, sus hijos; y Lola, la primera nieta del actor y cómico, arropados todos por el arpa de Sara Águeda para una actuación que ha emocionado el premiado y al resto del público asistente.