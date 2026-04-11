Pere Estupinyà disertará el viernes sobre oportunidades de la nueva longevidad en la Escuela de Ciudadanía de Manzanares

Archivo - Pere Estupinyà disertará sobre oportunidades de la nueva longevidad en la Escuela de Ciudadanía de Manzanares. - ESCUELA CIUDADANÍA - Archivo

CIUDAD REAL 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conocido bioquímico y divulgador científico Pere Estupinyà hablará el próximo viernes, 17 de abril, en la Escuela de Ciudadanía de Manzanares de las oportunidades de la nueva longevidad y de cómo prepararnos para vivir más y mejor.

El del viernes será uno de los primeros actos de presentación de su nuevo libro '¿Qué quieres ser de mayor? Cómo convertir la madurez en la mejor etapa de tu vida'.

"En un país con una de las esperanzas de vida más altas del planeta y en el que uno de cada cuatro habitantes tendrá más de 60 años en 2030, se hace necesario hablar de envejecimiento y de longevidad", indican desde la Escuela de Ciudadanía.

Estupinyà presenta un revolucionario ensayo con ejemplos inspiradores de personas de edad avanzada y los ilustra con enseñanzas de médicos, psicólogos, gerontólogos, sociólogos e investigadores en longevidad para ofrecer una visión renovada de esta nueva, larga y vibrante etapa vital.

Combinado con herramientas para que el cuerpo y la mente puedan envejecer más despacio, para que podamos ser más libres e incluso para lograr que todos, sin límite de edad, sigamos teniendo un rol participativo en la sociedad, este libro hará que afrontemos la madurez con ilusión y ganas de disfrutarla. Porque "la revolución de la longevidad no es solo biológica o médica, sino también psicológica y cultural", según el autor.

Las personas mayores de hoy no encajan en el molde clásico, y esa disonancia obliga a desmontar ideas preconcebidas y a plantearnos, a cualquier edad, una pregunta que ya no es retórica: qué papel queremos tener, qué vida queremos construir y cómo queremos llegar a esa madurez larga que se abre ante nosotros. Por eso, según Estupinyà, la pregunta ya no es solo cuánto vamos a vivir, sino cómo queremos vivir esa nueva etapa que se abre a partir de los cincuenta o los sesenta.

DIVULGADOR CIENTÍFICO

Pere Estupinyà (Tortosa, 1974) es químico, bioquímico y divulgador científico. Dirigió y presentó durante ocho temporadas 'El Cazador de Cerebros' en La 2 de TVE, conduce cada domingo la sección de ciencia del 'A Vivir que son dos días' en la Cadena SER y durante 2026 estrenará el programa 'No me lo puedo creer' en TVE.

Su carrera como divulgador arrancó en el programa 'Redes' de Eduard Punset, fue Knight Science Journalism Fellow en el MIT, trabajó en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EEUU, ha impartido conferencias por toda España y América Latina, y ha participado en infinidad de proyectos de comunicación científica. Con el sello 'Debate' ha publicado libros como El ladrón de cerebros (2010), S=EX2: La ciencia del Sexo (2013 y 2023), Comer cerezas con los ojos cerrados (2016) y A Vivir la Ciencia (2020).

Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio CSIC-FBBVA a Mejor Periodista Científico de España (2024), y el Premi Nacional de Recerca en la categoría de comunicación científica (2026).

ENTRADA GRATUITA

La charla con Pere Estupinyà, penúltima del XVIII Curso de la Escuela de Ciudadanía tendrá lugar el viernes 17 de abril a las 20.30 horas en la Casa de Cultura 'Rafael Zárate Molero' de Manzanares. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Al término de la misma, el autor firmará ejemplares de su libro, que se podrán adquirir allí mismo.

La Escuela de Ciudadanía, fundada en 2008 por el periodista Román Orozco, es una asociación sociocultural independiente. En el presente curso cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Manzanares y de la Fundación Unicaja; y la colaboración de la Cadena SER, Bodegas Yuntero, Copigraphic, Librería La Pecera y Onda Mancha FM.