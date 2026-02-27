La periodista Belén Monge recoge el XXIV Premio de Periodismo sobre Medio Rural de la Diputación de Guadalajara

Entrega del XXIV Premio de Periodismo sobre Medio Rural. - DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La periodista Belén Monge Ranz ha recogido el XXIV Premio de Periodismo sobre Medio Rural, dotado con 1.250 euros y patrocinado por la Diputación de Guadalajara. Monge, colaboradora de Europa Press Castilla-La Mancha, se alzó con el galardón por su reportaje 'El renacer de un gigante que ya afronta su madurez', publicado el 25 de noviembre de 2025 en el periódico digital La Tribuna de Guadalajara.

El salón de actos del Centro San José de la Diputación de Guadalajara acogió este jueves la entrega del galardón, durante un acto en el que se rindió un homenaje especial a los vendedores de prensa y a los quioscos que han ido desapareciendo del paisaje urbano en los últimos años, y se presentó el Anuario de Guadalajara 2025.

En su reportaje sobre el Alto Tajo Monge destaca la evolución de un espacio natural que no ha sido ajeno a los cambios, pero que ha sabido conservar la esencia de su rico y variado patrimonio, ha informado la organización en un comunicado.

Con este trabajo respondió a las bases del certamen, que persiguen "dar a conocer el potencial de nuestro medio rural en todos sus aspectos" y contribuir a "difundir y potenciar las posibilidades que ofrecen los pueblos de Guadalajara como lugares ideales para vivir por sus valores naturales, medioambientales, culturales, sociales y turísticos", según explicó Alberto Moreno, vocal de la Asociación de la Prensa de Guadalajara y conductor del acto.

El jurado de esta edición estuvo formado por Florencio Nicolás, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo; la periodista Mar Gato, en representación de la Diputación Provincial; el periodista Carlos Sanz; Marta Perruca, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Guadalajara; y, como secretaria con voz pero sin voto, Ángeles Oliver, vocal de la Junta Directiva de la APG.

El presidente de la Institución Provincial aseguró que, si por algo estaba agradecido al cargo, era por haberle permitido conocer muchos rincones de la provincia. "Aún me sorprendo con cada rincón porque, para mí, esta provincia es el mejor sitio del mundo. Como los que tú pones en valor en tus artículos, esos pueblos y sus gentes, ese conglomerado de virtudes", dijo dirigiéndose a la ganadora.

José Luis Vega Pérez finalizó su intervención animando a Belén Monge a seguir "escribiendo con entusiasmo sobre esta provincia y poniendo en valor lo que tiene".

Tras recibir el galardón, Belén Monge aseguró recoger el premio "con una convicción clara: ningún reportaje se escribe en soledad. Se escribe escuchando, caminando, preguntando y, sobre todo, como en este caso, respetando a quienes viven y sostienen el territorio". La periodista agradeció al jurado haber distinguido su trabajo y "apostar por un periodismo que mira a los pueblos sin tópicos, que entiende el medio rural no como una postal inmóvil, sino como un espacio vivo, lleno de desafíos y de futuro".

Monge Ranz dedicó el premio a su familia, por la que estuvo arropada en el acto, porque "entiende mis horas frente al teclado", y "a las gentes del Alto Tajo y a quienes creen que sus pueblos no son pasado, sino posibilidad".

Reflejo de la admiración que el Parque Natural del Alto Tajo despertó en ella, la periodista subrayó que "hay lugares que una recorre con los pies y otros que se te quedan a vivir dentro. El Parque Natural del Alto Tajo es uno de ellos y ya forma parte de mi manera de mirar y contar el mundo", finalizando su intervención reivindicando que nunca falte espacio para el medio rural en los medios de comunicación.

El acto, organizado por la Asociación de la Prensa de Guadalajara, contó con la presencia de numerosas autoridades locales, provinciales y regionales, así como con el calor del público.