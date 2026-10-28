Un periodista de El País que viajaba en uno de los trenes: "La gente se venía abajo de repente"

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS
TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Antonio Jiménez Barca, periodista de El País que se dirigía a Jaén en uno de los trenes accidentados este miércoles en Urda (Toledo), ha asegurado que el impacto le ha pillado en la cafetería, y que la fuerza del choque le ha desplazado varios metros, se ha caído al suelo y ha sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza.
"Al principio, no he sabido muy bien lo que ha pasado", ha relatado a Europa Press Jiménez Barca, que al incorporarse de nuevo ha podido comprobar que había personas heridas a su alrededor.
Tras conseguir salir por una rotura que se ha registrado en el vagón, ha comenzado, junto con otras personas, a sacar a algunos de lo viajeros. "Hemos estado tranquilizando a muchos. Había gente que se venía abajo de repente", afirma.
El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagonez del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.