Los periodistas de la FAPE podrán acceder gratis al Corral de Comedias de Almagro

Archivo - Corral de Comedias, Almagro - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO - Archivo

CIUDAD REAL, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) y el Ayuntamiento de Almagro han suscrito un convenio de colaboración, abierto a todos los asociados de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), para facilitar la entrada gratuita al Corral de Comedias de Almagro, uno de los enclaves turísticos de primer orden cuyo interés trasciende al ámbito nacional e internacional.

Todos los miembros de la FAPE, previa identificación con su carné en la taquilla, podrán acceder gratuitamente al interior del Corral de Comedias, uno de los teatros más antiguos de Europa y el único de España en activo desde su construcción en el siglo XVII.

Ubicado en el corazón de Almagro, en la plaza Mayor, este lugar es un referente del teatro clásico y una joya arquitectónica que ha sobrevivido al paso del tiempo. Su máximo esplendor y concurrencia se disfruta cada año con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico que comienza a principios de julio y se prolonga durante todo el mes, siendo uno de los espacios escénicos de la prestigiosa muestra teatral.

El presidente de la APCR, David Centellas, considera que la firma de este convenio puede servir para atraer a más periodistas de toda España al Corral de Comedias y convertir su experiencia en nuevas historias y relatos sobre Almagro. "No puede haber mejor campaña promocional para un municipio que la de quienes se dedican profesionalmente a contar lo que ven y viven", afirma.

De su lado, el alcalde de Almagro, Francisco Ureña, califica de acierto este documento que permitirá impulsar la imagen de la localidad encajera a través de la mirada de los profesionales de la información, ha informado la APCR en nota de prensa.

Con este acuerdo, de un año de duración prorrogable a cuatro, el Corral se une a la lista de recursos turísticos del imaginario colectivo del país que son de acceso gratuito para los periodistas. En la provincia de Ciudad Real, el primero de estas características se firmó con el Ayuntamiento de Campo de Criptana y facilita la visita gratuita a los molinos-museo de la localidad manchega.