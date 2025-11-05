Pernías dimite como vocal de la Gestora del PP de Cuenca y como miembro del Comité Ejecutivo al no celebrarse congreso

CUENCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villar de Cañas, Alejandro Pernías, ha decidido presentar su dimisión como vocal de la Comisión Gestora del PP de Cuenca y como miembro del Comité Ejecutivo Provincial nombrado este martes.

Una decisión que Pernías ha trasladado por carta al presidente de la Comisión Gestora provincial del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro.

En dicha misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde de Villar de Cañas traslada a Martín-Buro, que, desde "el respeto profundo" que sabe que le tiene, no puede compartir la decisión de su partido de no convocar el Congreso Provincial Extraordinario que, en su opinión, corresponde tras la dimisión del presidente provincial, por lo que considera que su presencia en los órganos descritos "resulta vacía de toda función".

El alcalde de Villar de Cañas recuerda que, tal como manifestó públicamente este lunes, asumió formar parte de la referida Comisión Gestora "con el ánimo de unir, sumar y dar la voz a los afiliados".

Dicha Comisión debe tener, en su opinión y conforme a los estatutos, "un tiempo limitado" y el objetivo de abrir "un proceso democrático" que permita a los afiliados expresar su opinión y elegir a los órganos de dirección.

"El Partido Popular es y será el proyecto en el creo y en el que confío, y mi lealtad con él y con la democracia me lleva a tomar esta decisión meditada y que he tomado tras la reunión de la Comisión Gestora celebrada ayer día 4 de noviembre", concluye el regidor desando los mayores aciertos a Martín-Buro.