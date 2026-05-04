Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros bajaron en C-LM un 10,8% en marzo, hasta las 122.277

Archivo - Bungalows del Camping Internacional de Aranjuez, cerrado por el Covid-19. El 22 de abril La Federación Española de Campings (FEEC) mantuvo una reunión por videollamada con la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver y su equipo del Ministe - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Castilla-La Mancha han registrado durante el mes de marzo un total de 122.277 pernoctaciones, lo que supone un descenso del 10 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 109.063 pernotaciones, según recoge este lunes la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al número de viajeros se registraron 47.686 hasta el mes de marzo, que en comparación con 47.793 del mismo periodo del año pasado representa un 0,22 por ciento menos.

En cuanto a los apartamentos turísticos en Castilla-La Mancha se anotaron 11.192 viajeros, lo que representa un 16,5% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 34.609 en marzo, 10,2% más.

Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,09 días. En Castilla-La Mancha había en marzo 5.648 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 415 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de marzo un total de 4.325 viajeros, un 20,94% menos que en el mismo mes de 2025. Además, se realizaron 13.332 pernoctaciones, un 25,4% más.

La estancia media registrada en los campings fue de 3,08 días. En Castilla-La Mancha había en marzo 13 campings abiertos, con 72 personas empleadas y 6.474 plazas estimadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso del 8,07% en los viajeros hasta los 28.062 y una subida del 3,51% en las pernoctaciones, hasta las 66.625.

Así, la estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 2,33 días y se estima que había 1.752 establecimientos abiertos, con un total de 2.538 empleados.

Por último, a los albergues llegaron en marzo 3.567 viajeros, un 55,34 % más respecto al mismo mes de 2025, y registraron un total de 7.711 pernoctaciones, un 51,27% más que las que se produjeron el año anterior.

Así, la estancia media de los viajeros en los albergues fue de 2,33 días y se estima que había 39 establecimientos abiertos, con un total de 135 empleados.

NACIONAL

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los ocho millones en marzo, con un aumento del 5,6% respecto al mismo mes del año pasado.

Las pernoctaciones de residentes se incrementaron un 20%, mientras que las de no residentes descendieron un 0,6%. La estancia media fue de 4 pernoctaciones por viajero.

Los alojamientos extrahoteleros que más subieron sus precios fueron los campings que incrementaron los precios un 6,9%, mientras que los apartamentos subieron un 1,5% y los alojamientos rurales un leve 0,9%.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 1,1% en marzo. Las de residentes se incrementaron un 17,1%, mientras que las de no residentes bajaron un 2,9%.

Según los datos del instituto estadístico, la estancia media descendió un 10,0%, hasta 4,8 pernoctaciones por viajero.

En marzo se ocuparon el 34,7% de las plazas ofertadas, un 0,7% menos que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 38,7%, un 0,3% menos.

El 76,5% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 29,9% del total.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un descenso del 7,1% respecto a marzo de 2025. Esta comunidad también tuvo la mayor ocupación, con el 83,9% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 776.000 pernoctaciones. La isla de Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación, del 91,4%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

CRECEN LAS PERNOCTACIONES EN CAMPINGS.

Las pernoctaciones en campings se incrementaron un 15,7% en marzo respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 29,4% y las de no residentes un 7,7%.

Durante marzo se ocuparon el 38,5% de las parcelas ofertadas, un 2,1% menos en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 38,0%, con un descenso del 4%. El 59,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 38,6% del total.

Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 700.000 pernoctaciones, y un aumento del 5,4% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 65,2% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 362.000 pernoctaciones. También presentó el mayor grado de ocupación, con un 78,3%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Cambrils y Mazarrón.

CASTILLA Y LEÓN EL DESTINO FAVORITO PARA TURISMO RURAL.

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 4,9% en marzo respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 10%, mientras que las de no residentes disminuyeron un 7,8%.

Se ocuparon el 13,9% de las plazas, un 0,3% más que en marzo de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 29,0%, con aumento anual del 2,2%.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 107.000 pernoctaciones, un 2,5% más que en marzo de 2025. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 38,2%.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 63.000 pernoctaciones. El Parque Nacional del Teide alcanzó la mayor ocupación, con el 40,3% de las plazas ofertadas.