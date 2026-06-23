Las pernoctaciones hoteleras en Castilla-La Mancha se reducen un 1,9% en mayo

Archivo - Hosteleria turismo hotel - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha en mayo empeoran y descienden un 1,9% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 420.511 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 1,68% menos de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 236.694 viajeros. Por nacionalidad, 195.548 eran residentes en España, el 82,62%, mientras que 41.145 (17,38%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 1,5% y los extranjeros se redujeron un 2,5%.

Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 345.831 las realizaron residentes en España (un 82,24%), mientras que 74.680 (17,76%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 80,17 euros, lo que representa una subida del 3,2% interanual. En general, los precios subieron un 4,73% respecto al año anterior en Castilla-La Mancha.

En total, en Castilla-La Mancha se alcanzó en mayo una ocupación del 39,88% y el sector hotelero empleó a 3.369 personas (un descenso del 0,3% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46%, seguida de Canarias (64,98%) y Comunitat Valenciana (63,99%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (39,88%), Asturias (41,5%) y Extremadura (42,09%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35%) en mayo junto a Cataluña (17%) y Andalucía (15,92%).