'Los perseguidos', de Fernando Benzo, novela ganadora del premio Tormo Negro Masfarné que concede Las Casas Ahorcadas

CUENCA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Los perseguidos', de Fernando Benzo, ha sido la novela ganadora del premio Tormo Negro Masfarné 2025, dotado con 1.500 euros, que concede el club de lectura conquense Las Casas Ahorcadas.

El ganador ha sido anunciado en la jornada inaugural del nuevo curso del club de lectura, que se ha celebrado este viernes en la Biblioteca Municipal del Centro Cultural Aguirre. Los socios, en dos votaciones, han escogido como ganadora esta obra por la que el madrileño ya fue distinguido con el prestigioso Premio Azorín de Novela, según ha informado el club de lectura en nota de prensa.

Benzo recibirá el galardón en la próxima edición del festival de Las Casas Ahorcadas, que se celebrará en febrero de 2026 y será el encargado de impartir el pregón inaugural. Además, será el autor invitado al Encuentro Provincial de Clubes de Lectura, que en principio está previsto para el 4 de febrero.

'Los perseguidos' es una novela negra que habla de las segundas oportunidades, y recorre con maestría la existencia de unos personajes atrapados en un mundo violento, pero en el que aún pueden ganar quienes creen en la justicia.

Los finalistas de este certamen literario, patrocinado por la empresa de material eléctrico Masfarné, han sido 'Carcoma' de Layla Martínez, 'Los crímenes del glaciar' de Cristian Perfumo y 'El asesino de la Montaña', de Anders de La Motte.