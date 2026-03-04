Personal de arquitectura y patrimonio de C-LM actualizan proyectos de rehabilitación del Fuerte de San Francisco

Visita técnica al Fuerte de San Francisco. - JCCM

GUADALAJARA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal técnico de arquitectura y patrimonio de la Consejería de Fomento, de la Delegación Provincial de Cultura y de la Junta, así como técnicos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara, han realizado este miércoles una visita técnica al Fuerte de San Francisco.

Según informa el Ejecutivo regional, el objetivo de esta actuación es comprobar 'in situ' el estado actual de los inmuebles con el fin de adaptar y actualizar los proyectos de rehabilitación en aquello que resulte necesario y continuar avanzando en los procesos de licitación ya iniciados.

Asimismo, los técnicos están trabajando en la subsanación de las deficiencias recogidas en los Informes de Evaluación de Edificios (IEE), para lo que se contempla un plazo de seis meses.

En este sentido, se han identificado y analizado los IEE correspondientes a siete inmuebles: Nave de Forja, Convento, Nave Taller, Foro de la Juventud, Edificio de la Compañía, Cantina y Pabellones de viviendas. Se ha accedido tras solicitar la colaboración del Consistorio para poder realizar las inspecciones necesarias.

Está previsto coordinar las reparaciones urgentes derivadas de dichos informes con la redacción de los proyectos de rehabilitación, con el fin de actuar con la mayor eficiencia técnica y administrativa.

"Nuestro objetivo es seguir dando pasos firmes, con seriedad y transparencia, en la recuperación del Fuerte de San Francisco", ha defendido la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.

"Cada actuación que compete a la Junta se está impulsando en tiempo y forma, con equipos profesionales trabajando sobre el terreno y con una planificación clara para avanzar en las licitaciones y en la actualización de los proyectos conforme a la situación actual de cada uno de los espacios y edificios".