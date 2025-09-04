El personal de Telepizza irá a la huelga en plena Feria de Albacete para reclamar el impago de sus salarios

ALBACETE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los próximos días 13 y 14 de septiembre, coincidiendo con el fin de semana de la Feria de Albacete, trabajadores y trabajadoras de los tres establecimientos de Telepizza en la ciudad de Albacete secundarán la huelga convocada por CCOO y UGT para exigir a la parte empresarial el pago de las cantidades que debe a su personal.

Con el respaldo del comité de empresa, responsables de CCOO y UGT han anunciado este jueves la convocatoria conjunta de huelga a tiempo completo en los tres centros de trabajo de Telepizza para los días 13 y 14 de septiembre, y la voluntad del 80% de la plantilla de secundarla expresada en la última asamblea realizada, informan los sindicatos.

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha indicado que el motivo de esta convocatoria es el "reiterado incumplimiento grave de la parte empresarial en el pago de los salarios, con un retraso continuado desde hace más de un año, que ha generado la deuda de diferentes cantidades a sus empleados y empleadas2.

En este sentido ha explicado que en estos momentos se debe parte del salario de los meses de junio y julio, se debe el mes de agosto sin que haya una fecha cierta sobre el posible pago, y se deben atrasos por el incumplimiento del convenio en relación al incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

"Esto nos da una idea de la situación económica de estas personas, que si ya de por sí tienen unos salarios por debajo del SMI, porque no se les ha pagado el incremento, encima se encuentran con que ni siquiera les pagan puntualmente por su trabajo", ha indicado Paco Gómez.

El secretario general de CCOO Albacete ha añadido que se trata de personas con un compromiso fuerte con la empresa, que en muchos casos superan los 20 o incluso 30 años de antigüedad, y que han intentado por todos los medios encontrar una solución haciendo propuestas y dando posibilidades a la empresa.

Sin embargo, en el acto de mediación que tuvo lugar este miércoles lo único que quedó claro es que la empresa no ofrece alternativas creíbles y que todo son excusas para no ponerse al día con sus trabajadores y trabajadoras.

No obstante, existe el compromiso de desconvocar la huelga si antes del día 13 de septiembre tienen ingresado en sus nómina el salario que se les adeuda.

IR A HUELGA NO ES UN "CAPRICHO"

Por su parte, el secretario de FeSMC UGT Albacete, Jacinto Navarro, ha querido explicar a las personas usuarias de los establecimientos de Telepizza que esta decisión de hacer huelga durante el fin de semana de la Feria de Albacete "no es caprichosa y tiene coste muy importante para los empleados y empleadas, sino un acto de valentía porque es la única forma que tienen de defender sus derechos y sus intereses".

Jacinto Navarro ha incidido en que estas personas tiene unos salarios bajos, no actualizados siquiera al SMI, y en muchos casos con contratos a tiempo parcial, y "no pueden seguir soportando una situación que es injusta e inadmisible provocada por el incumplimiento de la parte empresarial de abonarles sus salarios en tiempo y forma".

Por último, la responsable de la sección sindical a nivel estatal de CCOO en Telepizza, Pilar Segovia, ha precisado que este conflicto afecta a 52 personas trabajadoras de los tres centros de Albacete, ubicados en la calle Hellín, en la Avenida Isabel La Católica y en la Avenida de los Toreros.

"Será precisamente en este último establecimiento, en el entorno de la Feria, donde los días 13 y 14 se harán concentraciones para visibilizar y denunciar la situación, y exigir a la marca principal que es Telepizza, que se implique para que sus franquicias paguen a sus empleados y empeladas".

"No se puede permitir este incumplimiento generalizado y persistente de la parte empresarial porque sus empleados y empleadas tienen que seguir haciendo frente a sus pagos, no han podido irse de vacaciones, se encuentran con que llega la Feria, llega el inicio del curso escolar con el esfuerzo extra que ello supone, y no cobran pese a que van a trabajar", ha concluido Segovia.