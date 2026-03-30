Las personas migrantes ocupan uno de cada tres puestos de trabajo en el sector agrario y del hogar en C-LM

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa. - UGT

TOLEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 12,1% de la población de Castilla-La Mancha es de nacionalidad extranjera. Suman un total de 256.435 personas, de las cuales el mayor volumen se concentra en la provincia de Toledo (101.459), seguida de Guadalajara (47,970), Ciudad Real (40.948), Albacete (36.435) y Cuenca (29.970).

En términos relativos, comparando estas cifras con el total de la población, Guadalajara y Cuenca --con un 16,8% y un 15%, respectivamente-- son las provincias con mayor porcentaje de personas inmigrantes. En Toledo representan un 13,4%, mientras que en Albacete y Ciudad Real se reducen al 9,3% y al 8,3% respectivamente.

Estos datos, presentados este lunes en rueda de prensa en Toledo por la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, han sido extraídos del informe 'Análisis de la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo'.

Un estudio que ha elaborado el sindicato para obtener una radiografía detallada de la población inmigrante de la región, de cómo es su inserción laboral, de cuál es su contribución a la hora de sostener la actividad económica y de cuáles son las condiciones con las que el mercado absorbe esta mano de obra.

"En base al estudio realizado podemos hablar del importante peso de las personas trabajadoras extranjeras en el sector agrario y en el sistema especial de empleados del hogar. En ambos casos ocupan uno de cada tres puestos de trabajo, lo que demuestra la alta dependencia de la mano de obra foránea", ha señalado.

Carrascosa apuntaba que "no es de extrañar que el 80% de los contratos a personas extranjeras en Castilla-La Mancha se concentre en los sectores Servicios y Agricultura". De esa radiografía laboral, la responsable de Empleo resaltaba también la elevada tasa de paro a la que se enfrenta la población inmigrante de Castilla-La Mancha, una tasa que está en el 20%, muy por encima de la media del conjunto de personas trabajadoras (12%).

BRECHA DE GÉNERO

Además, apunta a que la brecha de género es especialmente acusada entre la población extranjera, donde las mujeres registran las tasas de paro más elevadas y las tasas de empleo más bajas. Por otro lado, el análisis del nivel educativo revela una clara segmentación formativa.

Mientras que la población extranjera se concentra mayoritariamente en niveles educativos bajos y medios, la población española presenta una distribución más equilibrada y una mayor presencia femenina en la educación superior.

No obstante, la integración laboral de los extranjeros con formación superior es comparable a la de la población española, lo que demuestra el potencial de la educación como herramienta de reducción de desigualdades.

"De este estudio podemos concluir que la inmigración se consolida como un factor clave para compensar el bajo crecimiento natural de la población de Castilla-La Mancha y sostener la actividad económica", añadía Isabel Carrascosa, quien defendía la importancia de diseñar políticas públicas orientadas a fomentar la igualdad de oportunidades, reducir las brechas de género, mejorar la estabilidad laboral y promover la integración formativa y profesional de la población extranjera.

"Solo a través de un enfoque integral será posible avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo, equilibrado y sostenible en el contexto demográfico actual de España".

PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha informaba igualmente del proceso de regularización de personas extranjeras que dará comienzo en abril y sobre el que el sindicato llevará a cabo una campaña informativa.

Se trata --indicaba-- "de un paso más para afrontar la gran bolsa de empleo irregular que existe en España y en Castilla-La Mancha y que da pie a espacios de explotación laboral". "Para nosotros es fundamental que esta regulación vaya acompañada de medidas extraordinarias para abordar la economía sumergida y perseguir al quienes emplean irregularmente".

Carrascosa ponía de manifiesto que, dentro del plan de acción del sindicato en materia de inmigración, a lo largo de 2026 UGT va a realizar encuentros en las cinco provincias de la región para abordar de manera específica la situación de la mujer trabajadora inmigrante y, de la mano de este colectivo, construir propuestas que mejoren su situación.

"En las últimas décadas el flujo migratorio ha transformado de manera significativa la composición laboral de nuestro país, una realidad a la que debemos dar respuesta", ha concluido.