La petición de Podemos de nombrar 'non grata' a Cospedal no supera el primer trámite parlamentario

TOLEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de Podemos por la cual quería introducir en las Cortes de Castilla-La Mancha un debate para nombrar a la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, persona 'non grata' en la región no ha superado el primer trámite parlamentario de la Junta de Portavoces, por lo que no llegará a la Mesa de las Cortes tal y como la formación morada lo ha planteado.

La secretaria primera de las Cortes de Castilla-La Mancha, Josefina Navarrete, ha explicado que esta propuesta, enunciada "de manera muy genérica", no se ajusta al artículo 197.1 del Reglamento de las Cortes, ya que, en su opinión, los debates generales propuestos en el Parlamento deben de tratar sobre "asuntos concretos de interés" para la región, algo que no ocurría en los términos en los que Podemos planteaba la discusión.

Fue el secretario general de Podemos, José García Molina, quien esta semana anunciaba su intención de colar este debate en el Parlamento castellano-manchego, propuesta que fue rechazada de inmediato por el presidente regional, Emiliano García-Page, quien aseguró que no apoyaría este extremo.