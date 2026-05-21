PFCM llama a una "rebelión en La Mancha" el 20 de junio contra el baipás por Montoro y a favor del tramo Mora-Alcázar

La PFCM llama a una "rebelión en La Mancha" contra el baipás por Montoro y a favor del tramo Mora-Alcázar - PFCM

CIUDAD REAL 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM) ha convocado una nueva manifestación en Alcázar de San Juan, para el próximo 20 de junio a las 11.00 horas, "contra el baipás ferroviario por Montoro y a favor de la construcción y puesta en explotación del tramo Mora-Alcázar de la Nueva LAV Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén".

Esta movilización, que coincide con el 172 aniversario de la estación de tren de Alcázar de San Juan, será la tercera manifestación por el tren en Alcázar, desde diciembre, y la séptima en la comarca desde finales de agosto, según ha informado la plataforma en nota de prensa.

La manifestación comenzará a las 11.00 horas, frente a la estación de tren de Alcázar de San Juan y recorrerá las calles Álvarez Guerra y Emilio Castelar, para finalizar con un acto público en la Plaza de España, frente al ayuntamiento de la ciudad manchega.

"La comarca está en pie de guerra, porque sabe que el tren es una herramienta para el presente y para el futuro y, si se pierde, estaremos ante una amenaza que pondrá en jaque nuestras posibilidades de desarrollo", ha manifestado José Damián García-Moreno, portavoz de la PFCM.

Asimismo, ha señalado que el "tramo Mora-Alcázar" es una "herramienta indispensable" para vertebrar la región y vertebrar el país.

García-Moreno ha apelado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que reconsidere su postura deteniendo la tramitación del baipás por Montoro y retomando la del tramo 'Mora-Alcázar', "tal y como se había firmado en 2001 y tramitado y trabajado hasta 2012". "No puede ser que, por una propuesta poco meditada de unos pocos, se perjudique a cientos de miles de personas y se incumplan compromisos de décadas. No lo vamos a consentir", ha manifestado García-Moreno.

García-Moreno ha reclamado que cualquier acción de los ayuntamientos o la Junta de Comunidades que se realice con el ministerio, a diferencia de la reunión de abril del año pasado, cuente con todos los alcaldes y alcaldesas de la línea, incluyendo a los de Madridejos y Consuegra.

La PFCM hace un llamamiento a todas las instituciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y ciudadanía de la comarca a participar en esta "rebelión cívica e institucional" y manifestarse en Alcázar de San Juan el próximo 20 de junio exigiendo el cumplimiento de los compromisos ferroviarios con la ciudad y la región y "no perder más oportunidades de progreso y de futuro".