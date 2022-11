Picazo pide a Núñez y a Page que apoyen una moción de censura contra Sánchez y frenen la derogación de la sedición

ALBACETE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora regional de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha pedido a los barones autonómicos del PP y el PSOE, Paco Núñez y Emiliano García-Page, que se planten ante los líderes de sus respectivos partidos y apoyen una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para frenar la derogación del delito de sedición e impedir la reforma del delito de malversación.

"Pido a Núñez y a Page que apoyen estas iniciativas para frenar el golpe de Sánchez a la democracia", ha aseverado la líder de la formación naranja durante una rueda de prensa ofrecida en Albacete, donde ha criticado la decisión del líder del Ejecutivo nacional, quien, dice, "no busca la resolución de ningún conflicto, solo garantizar los apoyos que necesita".

"El Gobierno está cambiando leyes no por el beneficio de los ciudadanos, sino por un interés político particular. Es un ataque al principio de igualdad de los españoles ante la ley. No solo se trata de la sedición en concreto, ahora hablamos también de malversación", ha lamentado Picazo.

Igualmente, ha cargado contra el Partido Socialista y sus socios de Gobierno por pactar esta decisión con ERC. "Es como negociar el delito de robo con un ladrón o el de acoso sexual con un violador, a nadie nos parecería ni medio normal".

En este sentido, ha pedido al Partido Popular que presente una moción de censura contra Sánchez, que permita "frenar la tramitación de la infamia", impidiendo que salgan los plazos.

"Lamentablemente Feijóo está haciendo lo mismo que Rajoy, pensar que en unos meses gobernará y limitarse a una resignación pasiva". Así, ha pedido al líder castellanomanchego de los 'populares', Paco Núñez, que se plante y apoye su propuesta. "Si el PP fuera más valiente podríamos impedirlo, me gustaría saber si Núñez comparte esta opinión o hace como Feijóo y se limita a la inacción pasiva".

Del mismo lado, ha cuestionado al presidente regional, Emiliano García-Page, al que ha pedido que "pase de las palabras a los hechos".

"Se dice que en el PSOE hay barones moderados anti-Sánchez, entre ellos Page. Si sale esta reforma será porque los diputados regionales de Castilla-La Mancha y otras comunidades quieren, por eso pido a Page responsabilidad, es su oportunidad para votar en contra de esta cacicada sin precedentes", ha concluido Picazo.