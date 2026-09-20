Piden 11 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de la hija y la nieta de su pareja en Puertollano

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CIUDAD REAL 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este lunes, 21 de septiembre, a O.C.P., un hombre para el que la Fiscalía solicita un total de once años de prisión por agredir sexualmente a una hija y una nieta de su pareja.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, una de ellas, que tenía 14 años en el momento de los hechos, era hija de la mujer con la que convivía el procesado, mientras que la segunda, nacida en 2011, era nieta de esa misma mujer.

La Fiscalía destaca la estrecha relación existente hasta el punto de que la primera se dirigía al acusado como "papá" y la segunda como "abuelo".

El Ministerio Público sostiene que el acusado era conocedor de la "situación de inferioridad de las dos menores" respecto a él y que se habría aprovechado de la posición que ocupaba dentro de la familia.

A ello se sumaba, según el escrito, la convivencia habitual con una de las menores y la presencia de la otra en el domicilio durante prácticamente todos los fines de semana.

Los hechos se habrían iniciado aproximadamente en el verano de 2024 y se prolongaron, según la acusación, hasta comienzos de 2025.

Respecto a la menor de 14 años, la Fiscalía relata varios episodios en los que el acusado habría realizado tocamientos de carácter sexual aprovechando momentos en los que la adolescente se encontraba dormida o sola con él.

Uno de los episodios que recoge el escrito habría ocurrido el 21 de enero de 2025, cuando el acusado presuntamente se acercó a la menor mientras dormía y realizó tocamientos hasta que esta se despertó y salió de la habitación.

En el caso de la segunda menor, que entonces tenía 13 años y acudía habitualmente al domicilio de su abuela, la Fiscalía sostiene que durante el verano de 2024 el acusado comenzó también a dirigirle comentarios de contenido sexual.

Posteriormente, según la acusación, habría aprovechado distintas situaciones para realizar tocamientos sobre su cuerpo, algunos de ellos después de pedirle que le diera masajes.

El escrito fiscal sitúa otro de los episodios durante la noche del 26 de enero de 2025, mientras la menor dormía en casa de su abuela. La niña habría abandonado la habitación al despertarse ante la conducta del acusado.

La menor terminó contando lo ocurrido a su madre el 22 de febrero de 2025, según recoge la Fiscalía.

ONCE AÑOS DE PRISIÓN

La acusación pública considera los hechos constitutivos de dos delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años y solicita por cada uno de ellos cinco años y seis meses de prisión, por lo que la petición conjunta alcanza los once años de cárcel.

Asimismo, reclama que el acusado tenga prohibido aproximarse a las dos menores a menos de 1.000 metros y comunicarse con ellas durante un periodo que exceda en diez años la pena de prisión finalmente impuesta.

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita 3.000 euros para una de las menores por daños morales y un total de 9.000 euros para la otra por lesiones, secuelas y daños morales.

A raíz de la investigación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puertollano acordó el 24 de febrero de 2025 el ingreso en prisión provisional del acusado.