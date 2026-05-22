Piden 12 años de cárcel para un acusado de abusar sexualmente de una menor de 16 años en Ciudad Real

Archivo - Audiencia de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles, 27 de mayo, a J.T.G., quien se enfrenta a una pena de 12 años de prisión por un delito de abuso sexual a menor de 16 años presuntamente cometido contra una menor cuya tutora legal era su prima.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron el 4 de julio de 2020 cuando el acusado, sobre las 4.00 horas, en su domicilio, aprovechó que la menor, nacida en 2004, estaba durmiendo en el sofá y se sentó a su lado, realizándole tocamientos.

Acto seguido, J.T.G., según el relato de la Fiscalía, continuó con los tocamientos a la vez que dio un beso en la boca a la víctima, momento en el que esta salió corriendo.

El procesado es primo de la tutora legal de la víctima, quienes en la fecha de los hechos se encontraban en el domicilio en compañía de otros familiares pasando sus vacaciones.

Estos hechos suponen para la Fiscalía un delito de abuso sexual a menor de 16 años, por el que piden una pena de doce años de prisión. Asimismo, también reclaman una indemnización de 9.000 euros por los daños morales ocasionados.