Piden 13 años de cárcel para un acusado de abusar sexualmente de la novia menor de su hemano en Almansa

ALBACETE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará este lunes, 3 de noviembre, a A.J.J.R., acusado de abusar sexualmente de la novia menor de edad de su hermano y ofrecerle drogas, hechos que ocurrieron en la localidad albaceteña de Almansa y por cuyos delitos la Fiscalía ha pedido 13 años de prisión.

Según relata el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre los meses de julio y septiembre de 2021, cuando el acusado empezó a solicitar a la víctima que tuviera sexo con él cuando visitaba su casa aprovechando que no se encontraba el hermano en el lugar.

El detenido llegó a enviarle hasta dos vídeos de contenido sexual a través de WhatsApp, así como mensajes obscenos que se volvieron frecuentes escritos a través de mensajería telefónica.

El acusado llegó incluso a realizar en algunas visitas tocamientos a la víctima, advirtiendo de que no avisara a su pareja "porque le echaría la culpa a ella".

En uno de estos encuentros, el acusado llegó a ofrecer a la víctima consumir cocaína y, aunque la rechazó, sí llegó a facilitarle a la menor hachís y marihuana, que finalmente consumió.

La representante legal de la menor denunció los hechos el 10 de junio de 2022 y el 10 de octubre el Juzgado de Almansa estableció una medida cautelar de alejamiento contra el acusado.

La Fiscalía ha considerado los hechos constitutivos de un delito de abuso sexual a menores de 16 años por el que pide cinco años de prisión. Otro delito de exhibicionismo continuado por el que solicita otro año de prisión y un último delito de tráfico de drogas a menores con grave daño a la salud por los que pide otros siete años de prisión. Además, la acusación ha pedido también una indemnización de 5.000 euros por los perjuicios morales causados.

El juicio tendrá lugar el próximo lunes en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.