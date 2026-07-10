Piden 18 años de prisión a un acusado de intentar matar a otro en Arroba de los Montes tras una pelea en un bar

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CIUDAD REAL 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga la próxima semana, los días 14 y 15 de julio, a un hombre acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa tras intentar matar a otro en la localidad ciudadrealeña de Arroba de los Montes tras una pelea en un bar. El fiscal pide para el acusado 18 años de prisión.

Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre las 15.00 horas del 29 de abril de 2024 el procesado A.P.M. se acercó a D.M.O., de 70 años de edad, cuando se encontraba en la terraza de un bar en la localidad de Arroba de los Montes, momento en el que se produjo una discusión entre ambos.

En el transcurso de ésta, D.M.O. agredió a A.P.M. propinándole diversos golpes que le hicieron caer al suelo siendo separado por varias personas que se encontraban en el lugar, lo que le provocó heridas sangrantes en el rostro, procediendo A.P.M. a proferir expresiones a D.M.O. tales como "que era un borracho que le iba a matar".

Instantes después D.M.O. salió del bar en dirección a su domicilio, al igual que A.P.M. quien presidido en su obrar con la firme intención de acabar con la vida de D.M.O. cogió su vehículo y salió detrás de éste. Cuando llegó a su altura, el acusado se bajó del vehículo y le espetó: "te voy a matar borracho" propinándole una fuerte patada que le hizo caer al suelo.

Acto seguido, encontrándose D.M.O. en el suelo, el acusado le propinó numerosas patadas y puñetazos en la espalda, en la pierna, en los hombros y en la cabeza llegando a pisarle la misma a la altura de la sien, haciendo caso omiso a los requerimientos de que dejara de golpearle que le dirigieron las personas que presenciaron la agresión, quedándose D.M.O. tendido en el suelo, inconsciente, procediendo A.P.M. a abandonar el lugar cuando advirtió la presencia de una persona, agente de policía de profesión, que se acercaba a asistir al herido.

Como consecuencia del acometimiento violento descrito, D.M.O. sufrió lesiones consistentes en politraumatismos, sufriendo dos paradas cardiorrespiratorias antes de su traslado al Hospital de Toledo. Según el fiscal, la víctima hubiera fallecido de no haber recibido asistencia inmediata mediante UVI móvil con helicóptero.

El acusado fue detenido el día 29 de marzo de 2025 y permanece en situación de prisión provisional por esta causa desde el día 1 de abril de 2025.

El fiscal procede imponer al acusado la pena de 18 años de prisión y prohibición de aproximarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que sé encuentre a una distancia inferior a 300 metros y de comunicarse con él por cualquier medio, directo o indirecto, por tiempo de 25 años y medida de libertad vigilada por tiempo de 6 años.

El acusado deberá indemnizar a D.M.O. en la cantidad de 5.842 euros por los días de duración de las lesiones, 7.605 euros por las secuelas y 100.000 euros por la pérdida de calidad de vida.