Piden 3 años para un acusado de grabar en Albacete a su pareja ciega teniendo sexo sin que lo supiera

ALBACETE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Penal del Tribunal de Instancia número 3 de Albacete juzgará este, 21 de enero, a R.G.G., acusado de grabar a su pareja sentimental, la cuál padecía una incapacidad de ceguera total, mientras ambos mantenían relaciones sexuales sin que esta lo supiera en lo que supone un presunto delito por el que la Fiscalía ha pedido tres años y 9 meses de cárcel.

Según describe el texto de la acusación, los hechos ocurrieron entre los meses de junio y septiembre de 2020 en la casa del mismo procesado. Allí, éste aprovechó para grabar varios videos en diversas ocasiones sin que su pareja ciega lo supiera, utilizando para ello su teléfono Iphone.

Los hechos constituyen un delito contra la intimidad y un delito incoado de violencia doméstica.

En octubre de 2020, la víctima presentó una denuncia por la que no reclama indemnización alguna.