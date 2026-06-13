Piden 6 años para un acusado de quedarse 125.000 euros de la empresa de máquinas tragaperras que le empleaba

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TOLEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzga el próximo miércoles, 17 de junio, a J.V.D.S., acusado de apropiación indebida de 127.155,80 euros de la compañía de máquinas tragaperras para la que trabajaba. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita 6 años de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, durante el año 2023, J.V.D.S., recaudador de máquinas tragaperras Tipo B de la empresa Automáticos Jumad S.L. en bares, habría recogido la cantidad de 127.155,80 euros procedente de las recaudaciones sin entregarselos a la empresa, estando obligado a ello.

Uno hechos que la Fiscalía considera un delito de apropiación indebida, por el que solicita 6 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pena de 12 meses de multa, a razón de 12 euros diarios, que en caso de impago, así como las costas del juicio y una indemnización equivalente a la cuantía indebidamente apropiada más intereses.