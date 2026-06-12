Piden 7 años a un acusado de tentativa de homicidio tras apuñalar varias veces a su compañero de piso en Montilleja

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Número 2 de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 15 de junio, al acusado B.O. para el que el Ministerio Público pide siete años de cárcel por tentativa de homicidio tras apuñalar varias veces a su compañero de piso en Montilleja.

Según el escrito provisional de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a agosto de 2024 cuando el procesado se encontraba junto su amigo y compañero de trabajo A.T. en el domicilio en el que convivían en Montilleja, donde comenzaron una discusión por motivos desconocidos.

Durante la misma, según el relato del fiscal, B.O. le propinó a su compañero un puñetazo en el ojo izquierdo, agarrándole seguidamente del cuello tras lo que A.T. logró zafarse y huir al piso de arriba de la vivienda, aunque el acusado salió detrás de él hasta llegar a la habitación que compartían.

Allí, el fiscal afirma que B.O. cogió unas tijeras de podar y se dirigió a A.T. lanzándole varias puñaladas, alcanzándole una de ellas en el pecho, otra en el abdomen y una más en la zona del costado, lesiones que en caso de no haber sido atendidas de forma urgente por lo médicos habrían puesto en grave peligro su vida.

El procesado ha estado privado de libertad por esta causa en virtud de la detención policial que se produjo el 11 de agosto de 2024 y en situación de prisión provisional desde el 14 de agosto de ese mismo año.

Para la Fiscalía, los hechos narrados son constitutivos de un delito de tentativa de homicidio por el que pide siete años de cárcel e indemnizar a A.T. en la cantidad de 4.425 euros por las lesiones causadas, 1.400 euros por la intervención quirúrgica a la que fue sometido y 24.000 euros por las secuelas.