Piden 7 años para cada uno de los dos hombres acusados de tener drogas en su domicilio en Seseña (Toledo)

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TOLEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo va a juzgar este martes, 21 de abril, a A.G.J y J.M.G.J, para quien la Fiscalía pide 7 años de prisión a cada uno, por un delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendidos en su domicilio con sustancias valoradas en 13.768,36 euros y por otro delito de tenencia de armas prohibidas. Se solicita además para ambos una multa de 41.305,08 euros.

Tal y como se describe en el escrito de acusación del Ministerio Público, recogido por Europa Press, al primero de los acusados se le acusa además de un delito de tenencia ilícita de arma de fuego reglamentaria corta, por lo que solicita una pena de 18 meses de prisión.

Los hechos se remontan al 21 de octubre de 2020 en el domicilio que tenían arrendado los acusados, sito en Seseña (Toledo), por indicios de una macro plantación de marihuana. Se hallan en el sótano de la vivienda 2.509,29 gramos de Cannabis con un valor de 12.772,29 euros, y otras sustancias como hachís, MDMAY/Éxtasis o cocaína, de menor peso.

Los acusados las poseían con la finalidad de lucrarse a través de su comercialización a terceros, teniendo las sustancias dispuestas para la venta repartidas en bolsitas de plástico, así como dos balanzas de precisión y un total de 6.016 euros en dinero fraccionado.

La citadas sustancias habrían alcanzado en el mercado ilícito un precio total de 13.768,36 euros. Además de la plantación y sustancias anteriormente datadas, en dicha vivienda se hallaron, distribuidas en las dos habitaciones del sótano: 25 lámparas, 29 transformadores, 8 ventiladores, 8 termostatos, 2 ozonizadores, 2 filtros de carbono, 2 diferenciales eléctricos, dos tubos corrugados con extractor; así como en la buhardilla de la vivienda, secadoras, 7 lámparas, 1 extractor y 4 bombillas de 600 W.

Para abastecer dicho cultivo, conforme al informe del técnico de Applus obrante en la causa, se realizó por los investigados el enganche ilegal de una segunda acometida trifásica, adeudando a Unión Fenosa Distribución una cantidad defraudada de 1.913,75 euros

A la acusada, A.G.J., se le intervino en dicho registro una pistola semiautomática calibre 9 milímetros de 12,6 centímetros de longitud del cañón y 21,8 centímetros de longitud total, acompañada de su cargador, sin disponer la acusada de la licencia o permiso necesario para su tenencia.

En el registro de la vivienda de los acusados también fueron halladas e intervenidas, además de una navaja clásica, otras dos armas, consistentes en una navaja de mariposa y en una defensa eléctrica.

Procede imponer a los acusados por el delito de defraudación de fluido eléctrico, la pena de multa de 8 meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago exartículo 53 del Código Penal.