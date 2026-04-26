Piden 4 años y un millón de euros para un hombre acusado de transportar 260 kilos de cannabis en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal de Instancia número 1 de Albacete juzgará el próximo jueves, 30 de abril, a A.S., acusado de tráfico de drogas tras ser detenido portando 260 kilos de cannabis en Albacete, delito por el que la Fiscalía ha pedido cuatro años y medio de cárcel y una multa de un millón de euros.

Según detalla el escrito de acusación, el acusado fue detenido en agosto de 2025 por la Guardia Civil en la A-43 a la altura del municipio albaceteño de Villarrobledo. En su vehículo, titularidad de otra persona, los agentes encontraron siete fardos de resina de cannabis destinados para la venta a terceros, cuyo total habría alcanzado cerca del medio millón de euros en el mercado ilícito.

Además, la policía intervino también dos teléfonos móviles y 1.270 euros.

Los fardos estaban a su vez divididos en miles de pastillas pequeñas para facilitar su comercialización que fueron posteriormente analizadas para verificar que se trataba de resina de cannabis.