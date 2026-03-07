Piden 6 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS /REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzgará el próximo miércoles, 11 de marzo, a A.R.J.J., acusado de realizar tocamientos a su sobrina menor de edad a lo largo de 2015 y 2016 en Albacete, delito por el que la Fiscalía ha pedido 6 años de prisión.

El texto de acusación detalla que los hechos ocurrieron cuando la menor, con 9 y 10 años de edad, acudía al domicilio de su tío paterno con la finalidad de jugar con su primo, hijo del acusado.

Durante estas visitas, el encausado en cuatro ocasiones le realizó tocamientos por encima de la ropa con índole sexual. Cuando la madre de la menor tuvo conocimiento de los hechos, ya en 2021, interpuso la denuncia.

Por estos acontecimientos, la víctima sufre un estado emocional reactivo y precisa aún tratamiento psicológico especializado.

La Fiscalía ha solicitado también una orden de alejamiento de 8 años de la víctima y una indemnización de 6.000 euros.